Fête nationale : spectacles annulés à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 4:14 PM - 24 juin 2026
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Les spectacles de la Fête nationale à Baie-Comeau sont annulés. Photo Homme aide Manicouagan

La météo aura eu raison des festivités de la Fête nationale à Baie-Comeau cette année. Les trois spectacles prévus à la Place Hauterive le 24 juin en soirée sont annulés.

L’organisme Homme aide Manicouagan, responsable de l’organisation des activités de la Fête nationale régionale, en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux il y a quelques minutes.

« En raison du système dépressionnaire annoncé et des conditions météorologiques défavorables, les spectacles prévus ce soir sont annulés », écrit-il.

Les fils du Diable, Cayenne et William Deslauriers devaient monter sur scène pour célébrer la Fête du Québec.

Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des artistes, des équipes techniques, du public ainsi que la protection du matériel.

« Nous sommes déçus de ne pouvoir célébrer avec vous comme prévu, mais la sécurité demeure notre priorité. Bonne Fête nationale à toutes et à tous », conclut l’organisme.

Notons que les activités planifiées en avant-midi ont elles aussi été annulées ou déplacées en raison de la météo.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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