Fête nationale : spectacles annulés à Baie-Comeau

La météo aura eu raison des festivités de la Fête nationale à Baie-Comeau cette année. Les trois spectacles prévus à la Place Hauterive le 24 juin en soirée sont annulés.

L’organisme Homme aide Manicouagan, responsable de l’organisation des activités de la Fête nationale régionale, en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux il y a quelques minutes.

« En raison du système dépressionnaire annoncé et des conditions météorologiques défavorables, les spectacles prévus ce soir sont annulés », écrit-il.

Les fils du Diable, Cayenne et William Deslauriers devaient monter sur scène pour célébrer la Fête du Québec.

Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des artistes, des équipes techniques, du public ainsi que la protection du matériel.

« Nous sommes déçus de ne pouvoir célébrer avec vous comme prévu, mais la sécurité demeure notre priorité. Bonne Fête nationale à toutes et à tous », conclut l’organisme.

Notons que les activités planifiées en avant-midi ont elles aussi été annulées ou déplacées en raison de la météo.