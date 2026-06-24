Le Baie-Comois Alexis Tremblay et sa passion du hockey

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 24 juin 2026
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Alexis Tremblay de Baie-Comeau est un attaquant de 14 ans. Photo courtoisie

Le jeune hockeyeur de Baie-Comeau Alexis Tremblay s’apprête à vivre une toute nouvelle expérience, celle d’aller vivre en pension à l’extérieur de la région à l’âge de 14 ans pour continuer à vivre de sa passion, le hockey. 

« Ce n’est pas le seul à le faire, beaucoup de jeunes de la Côte-Nord doivent partir pour aller plus loin, à un autre niveau. Cette année, dans son équipe ils sont quatre, comme lui, qui iront jouer pour les Espoirs du Saguenay à Jonquière pour la saison 2026-2027 », fait savoir son père Martin Tremblay. 

Questionné par Le Manic, Alexis Tremblay avoue ne pas avoir encore réalisé l’ampleur de ce changement. « Ça ne me stresse pas encore », dit-il. 

Mis à part les parties jouées à l’extérieur pour les tournois, ce sera la première fois que le jeune attaquant évoluera une saison complète loin de la maison, en plus de changer d’école. 

Une véritable passion

Alexis Tremblay est quasiment né avec des patins dans les pieds. Son père a joué au hockey et a appris à son fils à patiner. 

« Il avait aussi un frère plus grand qui jouait au hockey et Alexis a suivi par après. Alexis, c’est un vrai passionné de hockey », lance Martin Tremblay.

« Je veux jouer au hockey », affirme avec conviction Alexis lorsqu’on lui demande ce qu’il souhaite faire dans la vie. Il dit même à son père qu’il n’a pas de plan B !

L’esprit d’équipe est d’ailleurs ce qui le motive dans ce sport. 

Des distinctions 

Le jeune Baie-Comois, qui entrera à l’automne en troisième secondaire, a reçu plusieurs distinctions dans les dernières années pour ses performances sur la glace.

Récemment, il a été récipiendaire du trophée Calder, donné à la meilleure recrue du tournoi de la NHL Kids, un tournoi semblable aux séries de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les plus jeunes. 

De plus, il a été choisi dans la Sélection challenge des frontières 2025-2026 (Québec vs Ontario) du programme d’excellence d’Hockey Québec. Il n’a malheureusement pas pu y participer en raison d’une blessure. 

« Je ne suis pas encore remis à 100 % de ma blessure », indique Alexis Tremblay, qui fait tous les exercices pour guérir pour être prêt pour la prochaine saison. 

« C’est le fun d’être sélectionné […] et de recevoir un prix », ajoute-t-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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