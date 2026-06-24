Vol de canettes après la Fête nationale à Pointe-Lebel

Par Johannie Gaudreault 12:19 PM - 24 juin 2026
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Toutes les canettes qui avaient été récupérées le 23 juin à Pointe-Lebel ont été volées. Photo capture d’écran

Le Comité des loisirs de Pointe-Lebel déplore le vol de contenants consignés qui devaient être remis au Frigo sympathique de la municipalité afin de soutenir les citoyens dans le besoin.

Dans une vidéo diffusée sur Facebook le 24 juin au matin, une représentante du comité a indiqué avoir constaté que toutes les canettes entreposées sous le chapiteau avaient disparu avant l’arrivée des bénévoles sur les lieux.

Selon le comité, les contenants qui avaient été récupérés la veille devaient être remis au Frigo sympathique de Pointe-Lebel. La valeur de la consigne devait servir à soutenir cette initiative communautaire.

« Nous nous sommes fait voler toutes les canettes qui avaient été mises sous le chapiteau pour offrir au Frigo sympathique de Pointe-Lebel. Nous n’aurons rien à leur remettre à cause de la personne qui est venue se servir dans nos affaires sans permission », affirme le comité dans son message.

Les responsables ont également exprimé leur déception face à la situation. « Ce qui allait retourner aux citoyens de Pointe-Lebel leur a été enlevé. On trouve ça bien ordinaire », soutiennent-ils.

Le Comité des loisirs a lancé un appel public à la personne responsable du vol afin de lui rappeler que les contenants récupérés étaient destinés à une cause communautaire et non à des fins personnelles.

L’organisme n’a pas précisé si une plainte avait été déposée auprès des autorités au moment de la diffusion de la vidéo.

Sous la publication, certains citoyens ont fait preuve de générosité en remettant un don au comité pour redonner à la cause. 

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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