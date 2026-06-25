Espace Femmes Premières Nations Québec : un organisme en pleine expansion 

L’organisme Espace Femmes Premières Nations Québec accueille sa nouvelle directrice générale. Marie-Claude Riverin veille, depuis le mois de mai, au développement et au rayonnement de l’organisation.

« C’est un service encore très embryonnaire. Pour le moment, nous redirigeons les femmes qui nous contactent vers des services comme des maisons d’hébergement, par exemple. Mais nous travaillons très fort actuellement pour diversifier et développer nos activités », explique la nouvelle DG, très fière de faire partie de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur.

Celle-ci explique que sa priorité actuelle est donc d’ouvrir un poste de coordonnatrice, ainsi que de structurer l’organisme, en collaboration avec les membres du conseil d’administration.

« Ce sont des femmes qui veulent développer le service rapidement parce que nous savons que c’est un service attendu depuis longtemps », déclare Marie-Claude Riverin en parlant de ses collègues du CA.

Audrey-Lise Rock-Hervieux de Pessamit, aussi connue sous le nom de Maman autochtone, est la vice-présidente du conseil d’administration de l’organisation. « Je m’assure que la mission demeure vraiment au cœur des actions qu’on souhaite poser », déclare-t-elle.

« Espace Femmes Premières Nations a été officiellement créé en 2025 ; c’est tout récent. C’était la volonté de l’organisation Femmes autochtones du Québec, dans le but d’avoir véritablement une entité distincte, uniquement pour les femmes victimes de violence conjugale », fait-elle savoir.

Une ligne téléphonique sera prochainement mise en place pour répondre aux besoins des femmes touchées.

La mission de l’organisme est de soutenir les femmes des Premières Nations victimes de violence conjugale, familiale ou sexuelle.