Un véhicule prend feu à Franquelin : la circulation est en alternance 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:59 PM - 25 juin 2026
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La Sûreté du Québec a été appelée aux alentours de 14 h 20 concernant un véhicule qui a pris feu sur la route 138 le 25 juin.  Photo capture d'écran (vidéo provenant de Facebook)

Un véhicule a pris feu sur la route 138 à Franquelin le 25 juin, à la hauteur du km 820. La circulation se fait actuellement en alternance. 

Le sergent Frédéric Deshaies de la Sûreté du Québec (SQ) confirme que l’incident s’est produit aux alentours de 14 h 20. 

Selon ses informations, il s’agirait d’un campeur. 

Au moment d’écrire ces lignes, la SQ ne possède pas d’information sur les occupants du véhicule. 

Le sergent Deshaies mentionne que les pompiers sont sur place et que la SOPFEU a été avertie, puisqu’il s’agit d’un incendie. Toutefois, il précise qu’il n’y aurait pas de danger de propagation pour l’instant. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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