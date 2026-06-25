Un véhicule prend feu à Franquelin : la circulation est en alternance 

Un véhicule a pris feu sur la route 138 à Franquelin le 25 juin, à la hauteur du km 820. La circulation se fait actuellement en alternance.

Le sergent Frédéric Deshaies de la Sûreté du Québec (SQ) confirme que l’incident s’est produit aux alentours de 14 h 20.

Selon ses informations, il s’agirait d’un campeur.

Au moment d’écrire ces lignes, la SQ ne possède pas d’information sur les occupants du véhicule.

Le sergent Deshaies mentionne que les pompiers sont sur place et que la SOPFEU a été avertie, puisqu’il s’agit d’un incendie. Toutefois, il précise qu’il n’y aurait pas de danger de propagation pour l’instant.