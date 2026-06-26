À la rencontre des commerçants de Baie-Comeau pour parler d’itinérance 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:38 AM - 26 juin 2026
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Dans le cadre d’une initiative portée par la Table de concertation en itinérance Manicouagan avec l’aide de partenaires dont Santé Québec Côte-Nord, Centraide Côte-Nord, le Carrefour jeunesse Manicouagan et la Sûreté du Québec, une équipe de partenaires se déploiera auprès des commerçants de Baie-Comeau du 7 au 9 juillet prochain afin de parler d’Itinérance. Photo Karianne Nepton-Philippe

Plusieurs organisations de la Côte-Nord s’unissent pour former une équipe qui ira à la rencontre des commerçants de Baie-Comeau dans les secteurs Mingan et Marquette du 7 au 9 juillet. Le but : parler d’itinérance. 

Il s’agit d’une initiative portée par la Table de concertation en itinérance Manicouagan avec l’aide de partenaires, dont Santé Québec Côte-Nord, Centraide Côte-Nord, le Carrefour jeunesse Manicouagan et la Sûreté du Québec.

Elle se réalise aussi en collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan.

Ces organisations souhaitent rencontrer les commerçants pour leur offrir un accompagnement en lien avec certaines situations pouvant survenir en lien avec des personnes en situation d’itinérance.

Lors de leur visite, les intervenants discuteront des réalités vécues sur le terrain, ils répondront aux questions et pourront proposer des pistes d’intervention adaptées.

Les partenaires vont aussi discuter des ressources appropriées en cas de besoin et présenter des mises en situation pratiques.

De plus, un coffre à outils en ligne sera disponible pour les commerçants pour les soutenir dans la gestion de ces situations au quotidien.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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