À la rencontre des commerçants de Baie-Comeau pour parler d’itinérance 

Plusieurs organisations de la Côte-Nord s’unissent pour former une équipe qui ira à la rencontre des commerçants de Baie-Comeau dans les secteurs Mingan et Marquette du 7 au 9 juillet. Le but : parler d’itinérance.

Il s’agit d’une initiative portée par la Table de concertation en itinérance Manicouagan avec l’aide de partenaires, dont Santé Québec Côte-Nord, Centraide Côte-Nord, le Carrefour jeunesse Manicouagan et la Sûreté du Québec.

Elle se réalise aussi en collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan.

Ces organisations souhaitent rencontrer les commerçants pour leur offrir un accompagnement en lien avec certaines situations pouvant survenir en lien avec des personnes en situation d’itinérance.

Lors de leur visite, les intervenants discuteront des réalités vécues sur le terrain, ils répondront aux questions et pourront proposer des pistes d’intervention adaptées.

Les partenaires vont aussi discuter des ressources appropriées en cas de besoin et présenter des mises en situation pratiques.

De plus, un coffre à outils en ligne sera disponible pour les commerçants pour les soutenir dans la gestion de ces situations au quotidien.