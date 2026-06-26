Deux ponts de Baie-Comeau visés par des entraves sur la route 138

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 26 juin 2026
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Les automobilistes devront prévoir des ralentissements en raison de travaux d'entretien sur deux ponts de la route 138 à Baie-Comeau. Photo Johannie Gaudreault

Les automobilistes devront prévoir quelques ralentissements sur la route 138 à Baie-Comeau au cours des prochains jours. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à des travaux d’entretien sur deux ponts, entraînant des fermetures partielles de voies.

Une première intervention est prévue le samedi 27 juin sur le pont du Petit Bras, situé sur le boulevard Pierre-Ouellet. Entre 7 h et 14 h 30, une voie sur deux sera fermée à la circulation dans les deux directions.

D’autres travaux suivront les 29 et 30 juin sur le pont au-dessus de la rivière à la Chasse. La circulation se fera également en alternance avec la fermeture d’une voie sur deux dans les deux directions, le lundi de 14 h 30 à 17 h et le mardi de 7 h à 9 h 30.

Le ministère précise que les interventions pourraient être reportées, prolongées ou annulées en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence et à consulter Québec 511 pour obtenir les plus récentes informations sur les entraves routières.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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