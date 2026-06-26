Le CF7 de Sept-Îles organise son premier événement de course à pied

Le centre d’entraînement fonctionnel de Sept-Îles sortira de son quartier général le 23 août prochain. La première édition du Marathon CF7, événement de course à pied ouvert à tous, est au calendrier pour cette journée.

Les adeptes de course à pied trouveront certainement une distance à leur choix parmi les 1, 3,3, 10, 21,1 et 42,2 km.

Il est également possible de relever le défi du demi-marathon et du marathon dans le volet relais en équipe entreprise.

” Le Marathon CF7 réunit coureurs, marcheurs et familles le temps d’une journée, et les profits sont remis à la Fondation Husky, dont la mission est de financer les activités sportives, culturelles et scientifiques des élèves-athlètes “, souligne l’équipe du CF7.

Le parcours n’est pas encore officialisé à 100 %, mais le départ devrait être donné du site du Vieux-Quai. Les participants partiront vers l’est. Selon la distance, ils pourraient à avoir à courir sur la promenade des Métallos jusqu’au viaduc.

” Que tu vises un chrono ou que tu sois là pour l’ambiance, chaque foulée aide nos jeunes athlètes à pratiquer leur sport “, ajoute-t-on.

Les inscriptions se prennent via le https://cf7.ca/pages/evenement. Un premier tarif préférentiel est en vigueur jusqu’au 12 juillet.