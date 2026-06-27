Courir pour soutenir La Vallée des Roseaux

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 27 juin 2026
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C’est au parc des Pionniers que les coureurs se rassembleront pour les départs des différents parcours de marche et de course.  Photo Daniel Ongaro

Le Demi-marathon de Baie-Comeau est organisé le 12 septembre avec un objectif qui dépasse la performance sportive. L’événement, présenté au profit de La Vallée des Roseaux, invite les citoyens à se mobiliser afin d’appuyer l’organisme grâce aux sommes recueillies lors de cette journée familiale.

Organisé au parc des Pionniers, le Demi-marathon de Baie-Comeau se veut avant tout une activité de rassemblement accessible à toute la population. Plus de 500 personnes sont attendues.

Les organisateurs rappellent que « le demi-marathon de Baie-Comeau est bien plus qu’un événement sportif, c’est un événement familial : c’est un moment de rassemblement pour soutenir une cause humaine et essentielle ».

Les profits de l’événement seront remis à La Vallée des Roseaux, qui accompagne les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches. Les organisateurs souhaitent ainsi contribuer à la campagne de financement de l’organisme.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, plusieurs parcours de marche et de course seront proposés. Les épreuves s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes, peu importe leur niveau d’expérience ou leur condition physique.

« Comme il n’y a pas d’âge pour supporter la cause, des épreuves de marche et de course sont au programme afin que tous puissent compléter un parcours à l’intérieur de leur capacité », soulignent les organisateurs.

Le départ et l’arrivée auront lieu au parc des Pionniers. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant ou effectuer un don directement à La Vallée des Roseaux.

Les organisateurs rappellent que « chaque inscription, chaque don, chaque encouragement compte » et invitent la population à se joindre à l’événement afin de soutenir cette cause dans la communauté.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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