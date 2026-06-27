Le festival St-Marc Pardu dans l’bois lance sa bière officielle

À quelques semaines de son édition 2026, le festival St-Marc Pardu dans l’bois ajoute une nouveauté à son offre en dévoilant sa toute première bière officielle.

Baptisée PARDU, cette création est le fruit d’une collaboration avec la Microbrasserie St-Pancrace.

La nouvelle bière prend la forme d’une Radler au pamplemousse et à l’argousier. Avec un taux d’alcool de 2,8 %, les organisateurs la décrivent comme une boisson estivale, légère et rafraîchissante, « qui goûte l’été, le camping et les bons moments entre amis ».

Le festival souligne que cette collaboration est née avec la volonté d’offrir un produit à l’image de son ambiance.

Cette bière exclusive s’ajoute ainsi aux nouveautés proposées cette année dans le cadre du festival. La 5e édition du festival se tiendra du 9 au 12 juillet.

À lire aussi :