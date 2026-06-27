Le festival St-Marc Pardu dans l’bois lance sa bière officielle

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 27 juin 2026
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Cédrick Lavoie, Cynthia Lavoie et André Morin de la Microbrasserie St-Pancrace. Photo Facebook

À quelques semaines de son édition 2026, le festival St-Marc Pardu dans l’bois ajoute une nouveauté à son offre en dévoilant sa toute première bière officielle. 

Baptisée PARDU, cette création est le fruit d’une collaboration avec la Microbrasserie St-Pancrace.

La nouvelle bière prend la forme d’une Radler au pamplemousse et à l’argousier. Avec un taux d’alcool de 2,8 %, les organisateurs la décrivent comme une boisson estivale, légère et rafraîchissante, « qui goûte l’été, le camping et les bons moments entre amis ».

Le festival souligne que cette collaboration est née avec la volonté d’offrir un produit à l’image de son ambiance.

Cette bière exclusive s’ajoute ainsi aux nouveautés proposées cette année dans le cadre du festival. La 5édition du festival se tiendra du 9 au 12 juillet.

À lire aussi :

St-Marc Pardu dans l’bois dévoile la programmation de sa 5e édition

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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