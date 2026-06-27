Mieux préparer les enfants à leur entrée à l’école

Afin de favoriser le développement des tout-petits et de mieux les préparer à leur entrée à l’école, Éclore Côte-Nord lance en collaboration avec Culture Côte-Nord les activités « 3, 4, 5… On crée au parc ! » qui se dérouleront du 30 juin au 15 août à Baie-Comeau et Chute-aux-Outardes.

D’après la troisième édition de l’Enquête sur le développement des enfants à la maternelle, la Côte-Nord figure en tête des régions où la proportion d’enfants de maternelle de 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de leur développement est plus élevée que dans le reste du Québec.

Ces vulnérabilités peuvent toucher la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales.

Constatant cette réalité, le coordonnateur d’Éclore Côte-Nord, Réal Aloïse, et l’agent de développement des communautés de Culture Côte-Nord, Éric Gagnon, ont mis sur pied le projet pilote « La culture pour le développement des tout-petits » qui se déploiera dans le secteur Mingan de Baie-Comeau et à Chute-aux-Outardes.

« En plus des activités, les tout-petits vont pouvoir jouer dans le parc et interagir avec les autres. On espère qu’ils seront mieux préparés à leur entrée en maternelle quand le moment arrivera », confie Réal Aloïse. Les activités offriront également aux parents et accompagnateurs l’occasion de se rencontrer et de tisser des liens.

Le concept repose sur des ateliers gratuits de 30 à 45 minutes offerts trois fois par semaine et à trois moments de la journée. Les enfants pourront participer à des animations en danse, littérature, chant, théâtre et arts visuels.

Pour Réal Aloïse, une transition réussie vers le préscolaire peut avoir des effets déterminants sur le parcours scolaire d’un enfant.

« Toutes les recherches le disent : un enfant qui réussit bien sa première transition vers le préscolaire a de bonnes chances que toute sa trajectoire scolaire se passe bien. Un enfant qui réussit mal, qui a de la difficulté à son intégration au préscolaire, risque d’avoir des difficultés tout au long », souligne-t-il.

Au-delà de mieux préparer les enfants à leur entrée scolaire, ces activités servent un deuxième objectif : donner des opportunités professionnelles à des artistes de la Côte-Nord.

« Consommer local, c’est aussi consommer notre culture à nous », insiste Éric Gagnon pour qui il était essentiel de faire appel à des artistes nord-côtiers.

Six artistes de la région ont été recrutés pour animer les activités en collaboration avec des organismes communautaires dédiés aux familles et des centres de la petite enfance. « On fait de l’art avec les jeunes parce qu’on croit que la culture est un véhicule innovant et efficace pour intervenir sur les indicateurs de vulnérabilités et de bien-être », affirme Éric Gagnon.

Bien qu’il s’agisse pour l’instant d’un projet pilote dans la Manicouagan, ce dernier estime que l’initiative pourrait éventuellement être déployée ailleurs sur la Côte-Nord.

Les activités auront lieu gratuitement du 30 juin au 15 août, tous les mardis, jeudis et samedis. Les rendez-vous sont fixés à 9 h 30 au terrain de soccer situé derrière l’École Richard de Chute-aux-Outardes, à 15 h 30 à l’école Saint-Cœur-de-Marie ainsi qu’à 18 h au parc Manicouagan de Baie-Comeau.