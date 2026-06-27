Un projet pour développer l’économie agricole de la Manicouagan

Pour renforcer l’économie agricole sur le territoire et ainsi partager certaines ressources ou services, la MRC de Manicouagan tente une approche avec un projet de mutualisation.

Le projet est appelé Projet de mutualisation agricole, structuration et développement des marchés de proximité pour les produits agricoles.

L’idée est de faire travailler davantage ensemble les producteurs agricoles de la Manicouagan.

« Il y aura de la contribution de part et d’autre des agriculteurs. […] On veut renforcer le marché de proximité », précise le préfet de la MRC, Guillaume Tremblay, lors de la séance ordinaire du conseil des maires du 17 juin.

Selon ce que le préfet mentionne, 10 agriculteurs ont signifié leur intérêt d’embarquer dans le projet à ce jour.

Ce projet mise sur le partage de certaines ressources ou services et le développement des marchés locaux dans le but de vendre plus de produits agricoles de la région.

« C’est le genre de projet qu’on souhaite développer dans notre MRC avec les agriculteurs. On recherche et on vise le développement de l’agriculture et l’autonomie alimentaire », mentionne M. Tremblay.

Le projet s’inscrit dans le Volet 2 Soutien dédié à des initiatives structurant le travail collectif et collaboratif, de Signature Innovation.

La MRC de Manicouagan accorde à ID Manicouagan une somme de 60 000 $, dans le cas où l’aide financière de 50 000 $ du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est acceptée.

Si l’aide financière est refusée, la MRC accordera à ID Manicouagan une somme de 100 000 $, provenant du Fonds régions et ruralité Volet 3 Signature innovation.