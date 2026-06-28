Le Baie-Comois Eliot Tremblay champion canadien senior au saut à la perche

L’athlète originaire de Baie-Comeau, Eliot Tremblay, a remporté le titre de champion canadien senior au saut à la perche grâce à un bond de cinq mètres, marquant avec éclat son retour à la compétition après près d’un an d’absence en raison d’une blessure.

Eliot Tremblay s’est retrouvé au sommet de sa discipline le 21 juin à Ottawa lors du championnat canadien d’athlétisme.

Le Baie-Comois a ajouté un titre de champion senior à son palmarès, une confirmation de sa progression parmi l’élite nationale du saut à la perche.

Cette performance revêt une signification particulière puisque l’athlète effectuait un retour à la compétition après près d’un an d’absence causée par une blessure.

Malgré cette longue période loin des sautoirs, il a réussi à retrouver son niveau pour s’imposer au sommet du classement national.

Ce nouveau titre s’inscrit dans la continuité de son parcours.

En 2024, Eliot Tremblay avait été couronné champion canadien junior grâce à un saut de 4,65 mètres.

Un an plus tard, il atteint non seulement l’objectif des cinq mètres qu’il visait depuis plusieurs saisons, mais ajoute également un premier titre national senior à son palmarès.

Le directeur général de Loisir et Sport Côte-Nord, Philippe Lebreux, suit l’évolution du perchiste depuis plusieurs années.

Il rappelle notamment qu’Eliot Tremblay avait reçu la bourse Alice-Cloutier lors des Jeux du Québec à Laval, une distinction remise à un athlète reconnu pour son éthique sportive exemplaire.

« C’est exactement pour des athlètes comme celui-ci que je suis fier de travailler pour ma région », souligne-t-il.

Installé en Estrie, où il poursuit son développement sportif, le Nord-Côtier vient également de terminer sa première année en médecine à l’Université de Sherbrooke.

Par ailleurs, un autre représentant de la région s’est illustré lors des Championnats canadiens. Liam Simard a pris le sixième rang de l’épreuve du lancer du disque chez les seniors.

Avec ce titre national, Eliot Tremblay confirme sa place parmi l’élite canadienne du saut à la perche et poursuit une progression qui le place parmi les espoirs les plus prometteurs de sa discipline au pays.