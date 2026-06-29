1er juillet : pas de demande pour la recherche de logements à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 29 juin 2026
Temps de lecture :

Centraide Côte-Nord n'a pas reçu de demande à ce jour en lien avec les déménagements du 1er juillet.  Photo Pixabay

Centraide Côte-Nord n’a pas reçu de demande d’aide en vue des déménagements du 1er juillet. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’elles sont inexistantes, dit la directrice générale de l’organisme.

« Avec le regroupement des Centraide [de la Côte-Nord] et notre déménagement, quand on vient vers moi pour toute raison, j’ai référé au 211 et au 811 », souligne Josée Mailloux. 

Il est donc possible que certaines personnes en situation vulnérables, en lien avec le 1er juillet, aient contacté ces ressources. 

« Pour l’instant, on n’a eu aucune demande de soutien pour de la recherche de logement », poursuit Mme Mailloux. 

Elle fait même savoir que la semaine précédente, lors de la dernière rencontre du Comité Vigilance en itinérance Manicouagan, les autres organismes n’avaient pas non plus été sollicités par des personnes à risque de se retrouver à la rue.

« Je crois quand même qu’il y a un besoin, parce qu’il n’est pas disparu », soutient par ailleurs la directrice générale de Centraide Côte-Nord. 

« Nous avons aussi un groupe pour la recherche de logements et je peux dire qu’il y a beaucoup plus d’offres qu’il y en avait dans les deux dernières années. Quand une famille cherche un logement, on voit plus de disponibilité », indique Josée Mailloux.

Elle mentionne que le prix des logements reste une problématique et que Centraide Côte-Nord doit aider les familles vulnérables qui se trouvent un toit avec leurs fonds d’urgence. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

Franquelin : une camionnette quitte la route 138 et se retrouve dans l’eau

Actualité Santé

Une seule consommation d’alcool par jour augmente le risque de cancer

Actualité Sport

Le Baie-Comois Eliot Tremblay champion canadien senior au saut à la perche

Lire également

Actualité Faits divers

Franquelin : une camionnette quitte la route 138 et se retrouve dans l’eau

Consulter la nouvelle
Actualité Santé

Une seule consommation d’alcool par jour augmente le risque de cancer

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 juin 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer