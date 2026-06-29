1er juillet : pas de demande pour la recherche de logements à Baie-Comeau

Centraide Côte-Nord n’a pas reçu de demande d’aide en vue des déménagements du 1er juillet. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’elles sont inexistantes, dit la directrice générale de l’organisme.

« Avec le regroupement des Centraide [de la Côte-Nord] et notre déménagement, quand on vient vers moi pour toute raison, j’ai référé au 211 et au 811 », souligne Josée Mailloux.

Il est donc possible que certaines personnes en situation vulnérables, en lien avec le 1er juillet, aient contacté ces ressources.

« Pour l’instant, on n’a eu aucune demande de soutien pour de la recherche de logement », poursuit Mme Mailloux.

Elle fait même savoir que la semaine précédente, lors de la dernière rencontre du Comité Vigilance en itinérance Manicouagan, les autres organismes n’avaient pas non plus été sollicités par des personnes à risque de se retrouver à la rue.

« Je crois quand même qu’il y a un besoin, parce qu’il n’est pas disparu », soutient par ailleurs la directrice générale de Centraide Côte-Nord.

« Nous avons aussi un groupe pour la recherche de logements et je peux dire qu’il y a beaucoup plus d’offres qu’il y en avait dans les deux dernières années. Quand une famille cherche un logement, on voit plus de disponibilité », indique Josée Mailloux.

Elle mentionne que le prix des logements reste une problématique et que Centraide Côte-Nord doit aider les familles vulnérables qui se trouvent un toit avec leurs fonds d’urgence.