Les pulvérisations aériennes contre la tordeuse prennent fin sur la Côte-Nord

Les opérations de pulvérisation aérienne contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette sont maintenant terminées sur la Côte-Nord. Le programme de protection 2026 a permis de traiter la totalité des 19 000 hectares de forêts publiques et privées prévus dans la région.

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) a annoncé que les dernières pulvérisations d’insecticide biologique Btk ont été effectuées samedi matin, mettant ainsi un terme aux interventions aériennes sur le territoire nord-côtier.

Rappelons qu’un soutien financier de 1,7 million de dollars a été octroyé par Québec pour la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) sur le territoire de la Côte-Nord cette année. La zone ciblée s’étend de Tadoussac jusqu’à l’ouest de Baie-Comeau. Les pulvérisations ont duré quatre semaines, soit tout le mois de juin.

Même si les avions ont cessé leurs opérations, le travail de la SOPFIM se poursuivra encore plusieurs semaines. Des équipes demeureront sur le terrain afin de réaliser des relevés forestiers et entomologiques qui permettront d’évaluer les résultats du programme de protection déployé au cours de la saison 2026.

Pendant que la campagne est terminée sur la Côte-Nord, les pulvérisations se poursuivent toujours dans les régions de la Mauricie et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Si les conditions météorologiques sont favorables, le programme devrait s’y conclure au cours des prochains jours.

Notons que la somme de 1,7 M$ a servi aux pulvérisations, mais d’autres interventions sont aussi prévues. La récolte préventive de peuplements vulnérables, l’application de traitements sylvicoles adaptés ainsi que la récupération de secteurs où des arbres ont déjà subi des dommages importants sont au programme.

Organisme privé à but non lucratif, la SOPFIM regroupe notamment des propriétaires forestiers, l’industrie forestière et le gouvernement du Québec. Sa mission est de protéger les forêts québécoises contre les insectes ravageurs et les maladies forestières.