Fenêtre sur les bélugas à son apogée

Après plusieurs années de développement, de tests et d’améliorations technologiques, le projet Fenêtre sur les bélugas entre enfin dans sa première saison de plein déploiement. Grâce à un réseau de drones, d’hydrophones et de sites d’observation connectés, les visiteurs peuvent désormais découvrir les célèbres cétacés du Saint-Laurent comme jamais auparavant.

Contrairement à ce que pouvait laisser croire l’annonce gouvernementale faite le 18 juin à Baie-Comeau, l’aide financière de 404 200 $ accordée au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) ne constitue pas un nouvel investissement.

Cette somme, octroyée il y a près de deux ans via le Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique, a notamment permis l’acquisition du navire de recherche Antarès, une pièce maîtresse du projet Fenêtre sur les bélugas.

Pour le directeur scientifique et président du GREMM, Robert Michaud, le projet atteint enfin son plein potentiel après plusieurs années de développement technologique, d’aménagement des infrastructures et de mise en place des différents partenaires.

L’initiative vise à permettre au public d’observer les bélugas sans les perturber.

Grâce à des drones et des hydrophones déployés à différents sites stratégiques, les images et les sons captés sont retransmis en direct aux visiteurs.

Trois pôles principaux participent désormais au réseau : l’observatoire de Cacouna, développé avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, la halte du béluga de la baie Sainte-Marguerite, ainsi que le Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac.

« On veut que les gens voient les bélugas, mais on veut surtout que les gens connaissent les bélugas et qu’ils les aiment », résume M. Michaud.

Un bateau devenu essentiel

L’aide financière gouvernementale a permis au GREMM d’acquérir et d’adapter l’Antarès, un navire construit en Finlande et spécialement aménagé pour les besoins de la recherche et de la diffusion en direct.

Le bateau remplace le Bleuvet, utilisé depuis 1999, devenu trop exigu pour soutenir l’évolution du projet. Bien que toujours fonctionnel, ce dernier ne permettait plus de répondre aux exigences technologiques du projet.

« C’était comme un cadeau du ciel », lance M. Michaud à propos du financement obtenu.

« Le Bleuvet nous a rendu de fiers services, mais il ne nous permettait pas de développer ce projet-là », ajoute-t-il.

À bord de l’Antarès, une brigade spécialisée déploie drones et hydrophones afin de documenter le comportement des bélugas en mer.

Les images et les sons recueillis sont ensuite transmis en temps réel vers les différents sites d’observation terrestres.

L’Antarès amorce actuellement sa troisième saison d’opération, mais l’année 2026 marque la première saison où l’ensemble du dispositif fonctionne simultanément.

Le projet de recherche Fenêtre sur les bélugas a obtenu un coup de pouce financier de plus de 400 000 $ pour acquérir ce bateau plateforme nommé Antarès. Photo GREMM

Un outil de recherche et d’éducation

Au-delà de son attrait touristique, Fenêtre sur les bélugas constitue un véritable laboratoire scientifique.Les chercheurs utilisent les données recueillies pour mieux comprendre les liens entre les comportements observés à la surface et les sons émis par les bélugas.

« Fenêtre sur les bélugas, c’est un laboratoire pour faire ça, mais pendant qu’on fait ça, nous, on capture des images magnifiques. On ne peut pas garder ça juste pour nous », explique le scientifique.

Selon lui, le projet représente parfaitement la mission du GREMM, qui consiste à rapprocher la recherche scientifique du grand public.

« Ce projet-là, pour moi, c’est un peu notre petit diamant, notre perle. C’est le projet dans lequel l’esprit du GREMM de relier la recherche et l’éducation se conjugue le plus élégamment », s’exclame Robert Michaud.

L’activité Fenêtre sur les bélugas se déploie à plusieurs endroits, dont au Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac. Photo GREMM

Une saison qui démarre normalement

Du côté des observations en mer, la saison touristique et scientifique s’amorce dans la normalité.

Les premiers grands rorquals sont de retour dans l’estuaire du Saint-Laurent. Parmi eux figure Gaspard, un rorqual à bosse bien connu des chercheurs, observé récemment en Gaspésie, près d’Anticosti puis dans le secteur de Tadoussac.

Le rorqual à bosse T-Croche, descendant de la célèbre femelle Crochet, a également effectué son retour comme il le fait presque chaque année. “ Il est toujours le premier ou un des premiers à arriver ”, souligne le président du GREMM.

Les bélugas ont eux aussi regagné leurs aires estivales habituelles, même si quelques individus sont encore observés plus en aval du fleuve.

“ C’est un début de saison tout à fait dans la norme ”, indique M. Michaud ajoutant qu’on ne peut prédire à l’avance comment se déroulera la saison.