Le CFP de l’Estuaire lance son tournoi de golf bénéfice

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire tiendra le 17 septembre la première édition de son tournoi de golf bénéfice au Club de golf de Baie-Comeau.

L’événement vise à recueillir des fonds afin de financer des projets qui permettront d’enrichir le parcours scolaire des élèves en formation professionnelle et de soutenir leur participation à des activités de perfectionnement.

Les sommes amassées serviront notamment à appuyer la participation d’une délégation du CFP aux 18es Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui se dérouleront à Québec. Selon l’établissement, cette compétition représente une occasion pour les élèves de démontrer leurs compétences, de se dépasser et de faire rayonner leur savoir-faire tout en représentant la Côte-Nord.

Le tournoi s’adresse autant aux amateurs de golf qu’aux entreprises et partenaires du développement économique régional. L’objectif est également de mettre en valeur la formation professionnelle comme une voie d’avenir répondant aux besoins de main-d’œuvre de la région.

Pour cette première édition, la coprésidence d’honneur a été confiée à la directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, et au directeur du CFP de l’Estuaire, Michel Savard.

« En devenant partenaires de notre tout premier tournoi de golf bénéfice, les entreprises et organismes de la région investissent directement dans la relève qualifiée de demain. Ils associent leur image à la persévérance, à l’excellence et à l’innovation, tout en contribuant concrètement au dynamisme économique régional », soulignent les deux coprésidents.

Plusieurs façons de participer

Les entreprises, organismes et citoyens pourront soutenir l’initiative en inscrivant une équipe au tournoi, en devenant commanditaires ou encore en offrant des dons ou des prix destinés aux tirages et à l’encan prévus lors de l’événement.

« Chaque geste compte et chaque contribution rapproche nos apprenants de leur objectif. Elle contribue également à offrir à nos élèves des occasions de développer un sentiment d’appartenance à notre communauté, susceptible de les convaincre de rester sur la Côte-Nord pour y construire une vie personnelle et professionnelle réussie », ajoutent Nadine Desrosiers et Michel Savard.

Le tournoi prendra son départ à 13 h avec une ronde de neuf trous. Les participants seront ensuite invités à un cocktail dînatoire dans le cadre d’un 5 à 7.

Les personnes souhaitant obtenir davantage d’information ou s’inscrire peuvent communiquer avec Kim Bouchard, agente de développement au CFP de l’Estuaire, ou effectuer leur réservation en ligne par l’entremise de la plateforme La Fabrique à projets.