Les marchés publics de la Manicouagan de retour dès le 11 juillet

Par Johannie Gaudreault 3:03 PM - 1 juillet 2026
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Les marchés publics de la Manicouagan seront de retour au parc des Pionniers de Baie-Comeau dès le 11 juillet. Photo ID Manicouagan

Les marchés publics de la Manicouagan seront de retour tout l’été au parc des Pionniers, à Baie-Comeau.

L’initiative d’Innovation et développement Manicouagan (ID Manicouagan) reprendra du 11 juillet au 26 septembre, offrant chaque samedi un espace de rencontre entre producteurs, créateurs, organismes et consommateurs.

Selon l’organisme, ce rendez-vous hebdomadaire vise à mettre en valeur les produits frais de la région, à soutenir le talent local et à promouvoir l’achat de proximité. Les marchés se tiendront tous les samedis, de 10 h à 13 h.

« Le marché, c’est bien plus qu’un endroit pour faire ses emplettes : c’est un lieu où l’on se rencontre, où l’on échange, où l’on découvre. Un espace chaleureux où producteurs, créateurs et organismes viennent partager leur passion et leur engagement envers notre communauté », souligne ID Manicouagan dans un communiqué.

L’organisme invite la population à participer en grand nombre à cette nouvelle saison.

« Nous invitons chaleureusement la population à venir profiter de ce rendez-vous hebdomadaire incontournable au parc des Pionniers », peut-on lire.

ID Manicouagan profite également de l’occasion pour remercier la Ville de Baie-Comeau pour son soutien à la réalisation de l’événement.

Organisme voué au développement économique et social de la région, Innovation et développement Manicouagan indique que cette initiative s’inscrit dans sa mission de soutenir les projets locaux, de favoriser les liens au sein de la communauté et de contribuer au dynamisme et à l’attractivité de la Manicouagan.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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