Air Liaison exclue du programme d’accès aérien après de fausses déclarations

Par Johannie Gaudreault 1:30 PM - 2 juillet 2026
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L'entreprise Air Liaison a été exclue du du Programme d'accès aérien aux régions. Photo archives

Les voyageurs ne pourront plus acheter de billets à tarif réduit du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) auprès d’Air Liaison.

Le gouvernement du Québec a résilié, à compter du 2 juillet, l’entente qui le liait au transporteur aérien, invoquant le non-respect des conditions du programme et des fausses déclarations liées à l’aide financière accordée.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, a annoncé jeudi que son ministère mettait fin à la participation d’Air Liaison au PAAR. Le ministère a également entrepris des démarches afin de récupérer les sommes qu’il estime avoir été versées en trop à la compagnie.

Le dossier a aussi été transmis à l’Unité permanente anticorruption (UPAC), avec laquelle le ministère affirme collaborer en lui fournissant les informations dont il dispose.

En parallèle, le gouvernement indique avoir mené, depuis la fin de l’été 2025, plusieurs vérifications concernant le Programme d’accès aérien aux régions. Ces vérifications auraient permis de constater des irrégularités liées au nombre de billets achetés par des particuliers.

Le ministère précise avoir renforcé ses mécanismes de contrôle et entrepris les démarches nécessaires auprès des personnes concernées.

Les billets déjà achetés demeurent valides

Le gouvernement tient toutefois à rassurer les voyageurs ayant déjà profité du programme. Tous les billets achetés au tarif PAAR avant le 2 juillet demeurent valides, même si Air Liaison ne peut désormais plus vendre de nouveaux billets admissibles au programme.

Le ministre Benoit Charette affirme que des solutions sont actuellement évaluées afin de maintenir un soutien financier aux communautés desservies par Air Liaison, notamment sur la Basse-Côte-Nord.

« Je prends la situation très au sérieux. Air Liaison n’ayant pas respecté les termes de l’entente, celle-ci est dès lors résiliée. Je suis pleinement conscient de l’importance du transport aérien pour les régions isolées et éloignées, notamment sur la Basse-Côte-Nord », déclare-t-il dans un communiqué.

« C’est pourquoi le Ministère évalue les options possibles afin que les communautés desservies par Air Liaison continuent d’obtenir un soutien financier du gouvernement », ajoute le ministre.

Un programme toujours en vigueur

Le Programme d’accès aérien aux régions demeure en vigueur jusqu’au 31 mars 2027. Il permet aux voyageurs admissibles d’obtenir un rabais variant de 50 à 85 % sur le prix d’un billet acheté auprès d’un transporteur participant.

Le programme s’adresse aux particuliers voyageant pour des raisons personnelles, aux organismes à but non lucratif ainsi qu’aux déplacements scolaires, parascolaires, sportifs et culturels destinés aux étudiants.

La plupart des voyageurs peuvent bénéficier d’un maximum de six billets aller simple, soit trois allers-retours, par année financière.

Toutefois, les résidents de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay—Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, d’Eeyou Istchee–Baie-James, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec ne sont soumis à aucune limite de billets.

Au cours de la dernière année financière, 195 089 billets aller simple ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre du PAAR.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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