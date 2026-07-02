Chaleur : un avertissement en vigueur jusqu’à vendredi de Tadoussac à Godbout

Par Johannie Gaudreault 9:13 AM - 2 juillet 2026
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Sécheresse et chaleur pour la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. Photo iStock

Une vague de chaleur touchera la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan jeudi et vendredi, alors qu’Environnement Canada a émis un avertissement jaune en raison de températures élevées pouvant avoir des effets sur la santé. Les prévisions font état de maximums de 26 à 27 °C le jour et de minimums de 15 à 16 °C la nuit.

L’organisme précise que les températures et le taux d’humidité devraient diminuer à compter de samedi matin, mettant fin à cet épisode de chaleur.

Même si le niveau d’impact est jugé modéré et que la confiance dans les prévisions est élevée, Environnement Canada rappelle que « la chaleur extrême peut avoir des effets sur la santé de tous ».

Les autorités invitent particulièrement la population à prendre des nouvelles des personnes âgées, de celles qui vivent seules et des autres personnes plus vulnérables, « en personne ou par téléphone, plusieurs fois par jour ».

Les citoyens sont également invités à surveiller les premiers signes d’épuisement dû à la chaleur, notamment les maux de tête, les nausées, les étourdissements, la soif, une urine foncée ou une fatigue intense. En présence de ces symptômes, il est recommandé de cesser toute activité physique et de boire de l’eau.

Environnement Canada rappelle qu’un coup de chaleur constitue une urgence médicale. Les personnes présentant une peau rouge et chaude, des étourdissements, des nausées, de la confusion ou une altération de l’état de conscience doivent recevoir des soins immédiats en composant le 9-1-1 ou en communiquant avec les services d’urgence.

Afin de réduire les risques, la population est invitée à boire de l’eau régulièrement, même sans ressentir la soif, à maintenir son domicile le plus frais possible en fermant les stores et en profitant de l’air plus frais lorsque les températures le permettent, ainsi qu’à utiliser la climatisation ou un ventilateur.

Les personnes dont le logement demeure trop chaud sont encouragées à se rendre dans un endroit climatisé ou ombragé, comme une bibliothèque, un centre communautaire ou un parc.

Environnement Canada souligne qu’un avertissement de chaleur est émis lorsque des conditions très chaudes ou humides présentent un risque élevé de malaises liés à la chaleur, notamment les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur.

L’organisme invite finalement la population à continuer de suivre les prévisions météorologiques et les avis diffusés au cours des prochains jours.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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