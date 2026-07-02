Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Rangez vos cartes postales, refermez les guides touristiques et cessez immédiatement de chercher des billets d’avion à prix réduit. Votre chroniqueuse estivale préférée est de retour, et croyez-moi, elle n’a nullement l’intention de vous laisser traverser la frontière avant d’avoir exploré ce que la Côte-Nord a de plus exaltant à offrir.

Je dois d’ailleurs vous faire un aveu. Lorsque j’ai écrit les premières chroniques de cette série l’été dernier, je pensais sincèrement partager quelques découvertes, raconter quelques anecdotes et, avec un peu de chance, vous arracher un sourire entre deux pages du journal. Je ne m’attendais pas à recevoir autant de messages, de commentaires, de témoignages et d’encouragements.

Et certainement pas à recevoir ma toute première lettre manuscrite de fan.

Oui, oui. Une véritable lettre. Avec une enveloppe. Un timbre. Un cachet de cire. Une relique presque archéologique à l’ère des vocaux et des émojis. Je crois même avoir poussé un petit cri de joie dans la salle de rédaction. Mes collègues pourront témoigner que j’ai paradé avec cette lettre comme si l’on venait de m’annoncer mon entrée à la cour royale!

Plus sérieusement, chacun de vos messages m’a profondément touchée. Que vous m’ayez écrit pour me parler d’un lieu que vous avez redécouvert grâce à une chronique, pour me raconter vos souvenirs d’enfance ou simplement pour me dire que vous aviez apprécié ma plume un peu trop bavarde, sachez que j’ai tout lu avec énormément de gratitude.

Et vous m’avez manqué.

Alors me voilà de retour pour un nouvel été en votre compagnie.

Et cette année, mes chers lecteurs, nous changeons légèrement les règles du jeu.

L’an dernier, nous avons parcouru ensemble des paysages à couper le souffle. Nous avons voyagé d’un bout à l’autre de la Côte-Nord en découvrant des lieux capables de rivaliser avec certaines des plus belles destinations de la planète. Des plages, des îles, des villages, des falaises et des panoramas qui donnaient envie de remplir sa galerie photo jusqu’à épuisement de la batterie.

Cette fois-ci, nous allons troquer les cartes postales contre l’aventure. Car après tout, admirer un paysage, c’est merveilleux. Mais y vivre quelque chose d’unique, c’est encore mieux.

Pendant les dix prochaines semaines, je vous propose donc vingt nouvelles chroniques consacrées non plus aux lieux, mais aux activités les plus mémorables, les plus surprenantes et parfois les plus amusantes que l’on peut pratiquer sur la Côte-Nord.

Vingt activités.

Vingt occasions de sortir de la maison.

Vingt prétextes parfaitement valables pour délaisser votre divan.

Observer les géants du Saint-Laurent, pagayer dans des décors grandioses, partir à l’aventure sur des territoires sauvages, découvrir des traditions, goûter, explorer, s’émerveiller et, surtout, s’amuser : voilà le programme qui nous attend.

Je me suis donc armée de mon carnet de notes, de ma curiosité légendaire et d’une quantité probablement excessive d’enthousiasme pour partir à la recherche de tout ce qui mérite d’être vécu au moins une fois sur la Côte-Nord.

Ma mission demeure inchangée : vous rappeler que les plus belles aventures ne commencent pas toujours dans un aéroport. Elles commencent parfois à quelques kilomètres de la maison, sur une route que l’on croyait connaître par cœur.

Alors préparez vos chaussures de marche, votre sens de l’humour et votre esprit d’aventure. Nous avons dix semaines devant nous. Et une foule de souvenirs à créer.

J’ai bien l’intention de m’amuser. J’espère sincèrement que vous embarquerez dans cette nouvelle aventure avec moi.

À très vite, mes lecteurs chéris. La saison est officiellement ouverte. Et n’oubliez pas de garder les yeux ouverts : l’extraordinaire se cache souvent plus près que ce que l’on pourrait croire.

Bien à vous,

Charlotte, votre exploratrice enthousiaste, collectionneuse de souvenirs estivaux et grande partisane des aventures uniques de la Côte-Nord.