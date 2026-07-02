Le Festival Eau Grand Air débute ce soir à Baie-Comeau

Le ciel semble se dégager pour lancer le coup d’envoi au Festival Eau Grand Air qui commence ce soir le 2 juillet à 18 h 15 avec une représentation du groupe Popsonic. Le parc des Pionniers sera animé durant trois soirées par les rythmes de la programmation à saveur québécoise.

Jeudi 2 juillet

Le Saguenay sera à l’honneur pour ouvrir les festivités, dès 18 h 15, avec le groupe Popsonic qui propose un mélange explosif de power pop, de punk naïf.

Ce sera ensuite au tour de Roxanne Bruneau, qui enchaîne actuellement les succès radio, les albums certifiés et les salles combles, de faire vibrer le public.

À partir de 21 h 30, le groupe Kaïn s’appropriera la scène pour un spectacle plus festif que jamais. Il s’arrête à Baie-Comeau pour sa tournée d’adieu qui marquera la fin de cette musique rassembleuse.

Kaïn présentera sa tournée d’adieu lors du festival Eau Grand Air. Photo Facebook

Vendredi 3 juillet

Le groupe innu originaire de Mani-utenam Maten, porté par un folk rock alternatif à la fois festif et engagé, débutera la soirée à 18 h 15.

Dès 19 h 30, K-Maro, l’artiste emblématique qui a marqué toute une génération fera danser les auditeurs avec son projet Place de Loréane, où la chanson française rencontre des sonorités électroniques modernes.

À 21 h 30, le quatuor québécois Les Trois Accords, connu pour son univers absurde et ses succès radiophoniques, clôturera la soirée.

Samedi 4 juillet

L’artiste Jay Scøtt poursuit sur sa lancée avec la tournée officielle de son deuxième album, Toutes les rues sont silencieuses, avec un passage à Baie-Comeau à 18 h 15.

Jay Scott fera vibrer les festivaliers pour la dernière soirée de l’événement. Photo Facebook

Le groupe originaire de Saguenay, Québec Redneck Bluegrass Project, présentera son mélange assumé de folk, trad, bluegrass et punk.

Le groupe AlcoholicA — Hommage à Metallica clôturera le festival en enflammant la scène.