Reprise des opérations à la mine de Fire Lake d’ArcelorMittal

Après un arrêt des opérations minières en raison des feux de forêt, celles-ci reprendront jeudi à la mine de Fire Lake d’ArcelorMittal.

Mardi soir, les opérations avaient été mises sur pause parce que l’évolution des feux de forêt commençait à compromettre les options possibles pour éventuellement sortir rapidement les travailleurs.

Dans la nuit de mardi à mercredi, 169 travailleurs ont été évacués par train en direction de Port-Cartier.

La minière confirme que les opérations reprendront à la mine de Fire Lake jeudi compte tenu de la réouverture de la 389, de l’entièreté du chemin de fer et du fait que la SOPFEU a confirmé que les feux sont maintenant contenus.

De son côté, Minerai de fer Québec, qui opère la mine du lac Bloom, indique suivre de près la situation des feux de forêt. Pour l’instant, les opérations se poursuivent normalement.

« À titre préventif, nous avons renforcé nos mesures de surveillance et maintenons une coordination étroite avec la Ville de Fermont et les autorités locales afin d’assurer la sécurité de nos employés et de la communauté, et d’être en mesure de déployer rapidement des mesures supplémentaires, au besoin », indique Noémie Prégent-Charlebois, directrice des communications pour MFQ.