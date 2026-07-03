Baie-Comeau : c’est la fête lors du deuxième soir au festival Eau Grand Air

La deuxième soirée du festival Eau Grand Air de Baie-Comeau s’est déroulée dans la fête. La tête d’affiche, Les Trois Accords, a fait vibrer le parc des Pionniers.

Les Trois Accords sont arrivés sur scène et la foule était déjà en feu. Ils ont rapidement fait chanter les gens avec une chanson tirée de leur plus récent album, Stéphanie.

« On est très heureux d’être à Baie-Comeau après huit ans d’absence », s’est exclamé le chanteur, Simon Proulx.

Les premières notes de la chanson Ouvre tes yeux Simon, a amené la foule à danser et sauter.

Ensuite, les succès du groupe, qui compte plus de 20 ans de carrière, se sont enchaînés. Tout nu sur la page, Bamboula, Je me touche dans le parc, Vol à l’étalage ; aucun arrêt, c’était de l’énergie en continu.

« Pour celle-là, il y a un bout qui nécessite votre aide », a lancé le chanteur, avant que le groupe ne commence Caméra vidéo.

« J’espère que vous passez une aussi belle soirée que nous », a-t-il dit avant d’enchaîner les derniers morceaux.

La chanson Grand Champion a été interprétée juste avant le rappel, qui était constitué de Corinne, Loin d’ici et finalement, le classique Saskatchewan, que les gens ont chanté à tue-tête.

K.Maro ! K.Maro ! K.Maro !

Juste avant Les Trois Accords, K.Maro est arrivé sur scène avec ses rythmes dansants. Le parc des Pionniers n’était pas encore plein à craquer, mais le public a accueilli le chanteur en criant : « K.Maro ! K.Maro ! K.Maro ! »

Les gens ont lentement, mais sûrement, embarqué dans le rythme.

En interprétant Sous l’œil de l’ange, une chanson chère à l’artiste, K.Maro a été émotif devant la foule qui a chanté tous les mots.

« Ce que je trouve beau, c’est de voir de jeunes visages. Des jeunes qui n’étaient peut-être pas nés quand j’ai commencé. Je vois toutes les générations », s’est-il exclamé.

Sans surprise, dès les premières notes de Femme Like You, c’était le délire au parc des Pionniers. Il l’a même refait deux fois, pour terminer avec cette chanson.

« Merci Baie-Comeau, je vais me rappeler de ça toute ma vie », a-t-il dit.

Bien commencer la soirée

C’est Maten qui a réchauffé la place, sous le soleil, en début de soirée. Le groupe a fait bouger les gens, qui ont dansé et chanté le plus fort possible.

« On est content d’être ici, prendre notre guitare et venir jouer à Baie-Comeau », ont-ils dit sur scène, devant un public réceptif.

Même si la grande majorité des gens commençait à peine à s’installer sur le site, ceux déjà présents ont embarqué dans les mélodies de Maten.