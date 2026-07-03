Festival Eau Grand Air : première soirée réussie 

La première soirée du festival Eau Grand Air a attiré des milliers de festivaliers venus chanter les plus grands succès de Roxane Bruneau et dire adieu au groupe Kaïn.

C’est la formation Popsonic qui a ouvert le bal de cette édition 2026. Certains membres connaissent bien la Côte-Nord, dont la chanteuse Andréanne Larouche, originaire de Baie-Comeau. Le groupe a proposé quelques chansons originales, en plus d’offrir plusieurs reprises à saveur punk rock.

Roxane Bruneau était la deuxième artiste à monter sur scène. En plus d’enchaîner ses plus grands succès, la chanteuse a interagi avec le public et a invité quelques admirateurs à la rejoindre sur scène. Celle que l’on pourrait aussi qualifier d’humoriste a fait éclater de rire la foule à plus d’une reprise. Elle a terminé sa prestation avec la chanson À ma manière.

Finalement, le groupe Kaïn, qui compte plus de 26 ans d’existence, a fait ses adieux au public nord-côtier. Dans une prestation à la fois nostalgique et touchante, Steeve Veilleux et sa bande ont interprété leurs plus grands succès, repris en chœur par l’ensemble de la foule. Le groupe a également revisité quelques classiques que l’on retrouve sur son plus récent album, La cour des grands.

Pour cette deuxième journée du festival, Maten, K-Maro ainsi que Les Trois Accords sont attendus au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Selon l’organisation du festival, les ventes de billets pour cette édition surpassent déjà celles enregistrées en 2025.

Kaïn a salué une dernière fois le public nord-côtier en concluant son spectacle avec son classique Embarque ma belle. Photo Karianne Nepton-Philippe