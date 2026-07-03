Terminal no.5 : le ministère accepte l’étude environnementale du Port de Baie-Comeau 

L’étude d’impact environnemental relative au projet de réaménagement du Terminal no.5 du Port de Baie-Comeau a été jugée recevable par la ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau se réjouit de cette nouvelle, car elle signifie une étape importante.

La présidente-directrice générale de l’organisation, Karine Otis, soutient que cela « témoigne de la rigueur avec laquelle la Corporation a conduit sa démarche depuis le début ».

« Ce projet est avant tout un investissement pour notre milieu de vie et notre prospérité collective. En redonnant au Terminal no 5 des infrastructures modernes et sécuritaires, nous faisons un pas de plus vers les ambitions que nous portons pour notre région », indique-t-elle.

Période d’information

Dans ce contexte, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ouvre officiellement sa période d’information du 8 juillet au 7 août 2026.

Durant cette période, une séance d’information publique se tiendra le mardi 21 juillet à 19 h, à l’Hôtel La Caravelle.

« J’invite sincèrement la population à se présenter à la séance d’information publique pour continuer de se familiariser avec le projet et poser toutes les questions qui lui tiennent à cœur », conclut Karine Otis.