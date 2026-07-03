Uashat mak Mani-utenam se prépare pour les Jeux autochtones inter-bandes

Le compte à rebours est enclenché en vue des Jeux autochtones Inter-bandes (JAIB) qu’accueillera la communauté de Uashat mak Mani-utenam pour une cinquième fois à l’été 2027, une première fois depuis 2019.

C’est dans exactement un an que s’ouvrira la 17e édition de ce rendez-vous sportif et culturel, soit du 3 au 10 juillet 2027.

L’édition 2027 à Uashat mak Mani-utenam travaille à mettre en place un volet pour les enfants à besoin particuliers, pour qu’ils puissent vivre les Jeux, faire que chacun mérite de prendre part à cet événement, et ainsi rendre l’événement plus inclusif.

« On regarde vraiment pour qu’il y ait une journée, des compétitions adaptées pour eux, et que les jeunes participent. C’est vraiment plus participatif que compétitif. C’est pour que les jeunes puissent venir vivre les Jeux aussi, participer aux activités », de dire Jenny-Lee Vachon, directrice des JAIB 2027.

Les JAIB ?

Les JAIB, c’est un peu les Jeux du Québec pour des milliers de jeunes autochtones du Québec et du Labrador.

Ce sont près de 1 200 jeunes qui sont attendus et qui peuvent compétitionner dans plus d’un sport. L’événement réunira des participants et visiteurs d’une vingtaine de communautés, en plus de ceux de centres d’amitié autochtones.

Athlétisme, basketball, badminton, course en canot, dek hockey, softball, tennis de table et volleyball figurent dans les sports à la programmation, en plus d’une discipline ou deux qui se retrouvera en démonstration.

Il y aura également un volet culturel avec des activités socio-culturelles et des spectacles en soirée.

L’organisation pourra compter sur l’apport de la Ville de Sept-Îles, notamment pour les infrastructures sportives.

La dernière édition des Jeux autochtones inter-bandes remonte à l’été 2025 à Mashteuiatsh. C’est alors que Uashat mak Mani-utenam a su que le flambeau lui était passé.

Générateur de souvenirs

Parole de la conseillère à ITUM, Mélode Jourdain, les Jeux autochtones inter-bandes, « c’est bien plus qu’une compétition sportive ».

Elle souligne que c’est un rendez-vous qui rassemble et qui renforce les liens. « On veut faire découvrir notre hospitalité, notre culture et notre territoire », a-t-elle dit.

L’organisation des JAIB 2027 à Uashat mak Mani-utenam est convaincue que l’événement laissera un héritage et qu’il sera générateur de souvenirs.

« On veut vraiment que les jeunes apprécient les Jeux. Ça donne des beaux souvenirs mémorables comme nous on a eus, comme lorsque je les ai faits. Les Jeux existent depuis 1991. Ils ont déjà une bonne notoriété. Les jeunes ont hâte à ces Jeux-là. On est juste prêts encore plus », assure Jenny-Lee Vachon.

Elle invite les gens à rester à l’affut via le site Internet (www.jaib.ca), mais aussi à être bénévole ou à assister aux compétitions. Sur le site, il y a un compteur qui indiquera que l’organisation se rapprochera du grand jour.

Le comité a également profité de la conférence de presse, tenue à un an jour pour jour des Jeux, pour dévoiler son logo, marqué du teueikan, élément de la culture autochtone, dans lequel se retrouvent trois personnes pour démontrer l’unité et l’avancement, mais aussi pour représenter les jeunes, les adultes et les aînés, en plus du uashuanashku, outil pour la pêche de nuit.

Le logo est « inspiré de la culture, de la communauté ainsi que des valeurs d’excellence, de persévérance et de rassemblement. Ce symbole reflète l’identité et les aspirations de cette 17e édition », décrit le comité.