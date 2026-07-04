Une tournée pour faire connaître le matériel adapté sur la Côte-Nord

L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de la Côte-Nord part en tournée dans la région afin de faire découvrir son matériel adapté et ses divers équipements aux personnes aux besoins particuliers et en situation de handicap.

L’ARLPH n’y va pas avec le dos de la cuillère quand elle dit qu’elle a du matériel à faire découvrir.

Elle entame cet été une tournée intitulée Parc’faitement accessibles, qui vise à faire la ronde des parcs sur toute la Côte-Nord afin de faire découvrir le matériel en location.

Vélos adaptés, rampes d’accès pour la plage, fauteuils conçus spécialement pour la mobilité réduite, il y en a de l’équipement.

« Le meilleur, c’est que la majorité de nos équipements peuvent être convertis pour être utilisés l’hiver ou durant d’autres saisons, pour aller sur la neige ou dans l’eau », révèle la coordonnatrice de projet à l’ARLPH, Kassandra Brisson.

L’organisme en dispose à ses bureaux à Baie-Comeau, mais aussi chez d’autres organismes partenaires comme Explos-Nature aux Bergeronnes et le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes pour ne nommer que ceux-ci.

Son collègue Thomas Dardouillet, chargé de projet à l’ARLPH, n’a pas le compte exact de tout ce qui est en location, mais il n’y a pas de doute « il y en a beaucoup ».

Répondre aux besoins particuliers

Bien que l’association porte dans son nom personnes handicapées, le prêt d’équipements ratisse plus large.

Kassandra Brisson indique que le terme « personnes aux besoins particuliers » reflète davantage la mission de l’organisme et ses équipements.

« On a un peu de tout et pas seulement pour les personnes vivant avec un handicap », souligne-t-elle.

Elle fait savoir que quelqu’un qui a eu un accident et qui se retrouve momentanément sans l’usage de tous ses membres peut autant faire des demandes de prêts qu’un non-voyant.

« Ça peut être les gens qui vivent avec des déficiences intellectuelles, des troubles du spectre de l’autisme et des déficiences physiques. Ça englobe vraiment tout », dit-elle.

Se faire connaître

Thomas Dardouillet parle d’un été « bien occupé » en vue, et l’ARLPH compte poursuivre sa tournée aux plus d’endroits possible.

« On a commencé avec l’ouest de la Haute-Côte-Nord, et on va aller un peu partout sur la Côte-Nord au courant de l’été », révèle le chargé de projet, qui indique au passage que les dates seront dévoilées en ligne pour la suite.

Kassandra Brisson fait savoir que c’est la première fois que l’ARLPH effectue sa tournée parc’faitement accessible.

« C’est une idée qu’on a eue afin de faire de la sensibilisation, mais c’est aussi pour faire bouger les gens », rapporte-t-elle.

« Les prêts d’équipement, ça fait aussi que les gens voient ce qu’on a et qu’est-ce qui est disponible », ajoute Mme Brisson.

Faut pas que ça dorme

Pour Thomas Dardouillet, l’équipement doit se promener dans les mains des organismes et des particuliers le plus possible.

« L’équipement, il ne faut pas que ça dorme. Il faut que ça bouge et il faut que ce soit prêté. Il faut aussi que les gens nous connaissent », estime-t-il en disant qu’il reste des gens à aller chercher qui ne connaissent pas nécessairement l’ARLPH.

La tournée des quatre villages de l’ouest de la Haute-Côte-Nord a eu lieu cette semaine et elle se termine sur une note positive.

« Les jeunes qu’on a eus ont beaucoup aimé, et tous les gens qui sont venus ont été satisfaits. On s’est même fait offrir de l’équipement », dévoile M. Dardouillet.

« Si vraiment ça fonctionne et qu’on a des demandes pour l’été, on va revenir pour l’automne. Et qui sait, si ça marche assez bien, on va peut-être faire le même exercice pour l’hiver », assure de son côté Kassandra Brisson.