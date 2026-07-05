Les organismes communautaires Famille veulent sortir de l’ombre

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 5 juillet 2026
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La Maison des familles de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Les organismes communautaires Famille (OCF) souhaitent faire connaître davantage leur rôle auprès des parents québécois. La Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) lance une campagne nationale afin de mieux faire connaître ces ressources de proximité, alors que les besoins des familles continuent de croître et que les organismes disent composer avec un sous-financement chronique.

En 2025, plus de 245 000 familles ont eu recours aux services des organismes membres de la FQOCF. Selon la fédération, cette demande est en constante augmentation, dans un contexte où l’isolement des parents, les difficultés financières et la surcharge mentale se font davantage sentir.

Des données de l’Institut de la statistique du Québec, reprises par la FQOCF, indiquent que 26,7 % des parents estiment ne pas disposer de revenus suffisants pour répondre aux besoins de base de leur famille. Cette proportion atteint 43,1 % chez les familles monoparentales.

Sur le terrain, les organismes constatent quotidiennement les répercussions de cette réalité, notamment l’épuisement parental, l’anxiété financière et le manque de réseau de soutien.

« Fondée sur la proximité, la confiance et la prévention, l’expertise de nos OCF et de leurs intervenants qualifiés permet d’agir tôt auprès des familles, que ce soit ponctuellement ou sur une base régulière », souligne le directeur général de la FQOCF, Alex Gauthier.

« C’est pourquoi investir dans les OCF, ce n’est pas une dépense : c’est investir dans des communautés plus fortes et des familles mieux soutenues », ajoute-t-il.

Bianca Gervais comme porte-parole

Pour cette campagne, la FQOCF s’est associée à l’actrice, animatrice et réalisatrice Bianca Gervais, qui dit avoir elle-même fréquenté un organisme communautaire Famille. Son implication vise à faire connaître ces services et à normaliser la demande d’aide chez les parents.

« Comme parent, peu importe notre réalité, il y a des moments où on se sent dépassés et on a vraiment besoin de support. Les OCF sont des endroits où on peut être accueilli sans jugement et trouver du soutien concret. Pour moi, c’était important de participer à cette campagne pour faire connaître ces ressources essentielles et aider à les faire rayonner auprès des familles qui, peut-être, ne savent même pas qu’elles existent », affirme Bianca Gervais.

Des services variés, mais des défis persistants

Les quelque 280 organismes communautaires Famille offrent notamment du soutien à la parentalité, des activités parents-enfants, des services de répit, de l’entraide, des ateliers et de l’accompagnement individuel. La fédération affirme toutefois que plusieurs enjeux menacent leur capacité d’offrir ces services.

Elle cite notamment le manque de financement, la fragilisation de certaines ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que l’augmentation du nombre de familles référées par les CISSS et CIUSSS, les écoles et d’autres organismes communautaires, particulièrement parmi les familles immigrantes.

Selon la FQOCF, ces réalités exercent une pression grandissante sur les ressources disponibles.

Déployée partout au Québec, la campagne 2026 est présentée sous le thème « Écouter. Accompagner. Outiller. À chaque étape de la parentalité. Depuis 1961. » Elle vise à faire connaître davantage l’expertise développée par les organismes communautaires Famille depuis plus de six décennies et à rappeler leur rôle auprès des familles québécoises.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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