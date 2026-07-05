Une affluence record pour la 11e édition du Festival Eau Grand Air

Le Festival Eau Grand Air a clôturé sa 11e édition samedi soir après trois journées de spectacles au parc des Pionniers. L’événement a attiré plus de 12 000 festivaliers du 2 au 4 juillet, soit une hausse de 20 % par rapport à l’an dernier, confirmant sa popularité grandissante sur la Côte-Nord.

Cette édition mettait à l’honneur la musique québécoise avec une programmation réunissant notamment Roxane Bruneau, Kaïn, K. Maro, Les Trois Accords, Jay Scøtt, Québec Redneck Bluegrass Project et Alcoholica. Les prestations ont attiré des foules importantes tout au long des trois soirées.

La soirée d’ouverture, présentée par la Société des Traversiers du Québec, a été marquée par les spectacles de Roxane Bruneau et de Kaïn. Le lendemain, les amateurs de nostalgie des années 2000 ont répondu à l’appel pour voir K. Maro, avant que Les Trois Accords ne prennent la scène. La clôture du festival s’est déroulée dans une ambiance électrisante avec Jay Scøtt, Québec Redneck Bluegrass Project et Alcoholica.

L’édition 2025 avait attiré 10 000 spectateurs. Photo Kassandra Blais

« Nous sommes très fiers de cette édition qui s’est distinguée par une programmation rassembleuse et des moments forts partagés avec notre public. La réponse obtenue dépasse nos attentes et témoigne de la vitalité de notre événement », a déclaré la présidente du conseil d’administration de la corporation du festival, Joëlle Bernier.

Selon elle, le succès du festival repose également sur l’implication de la communauté. « C’est ensemble que nous continuerons à bâtir, à faire rayonner et à assurer la pérennité de cet événement », a-t-elle ajouté.

Le festival a aussi poursuivi sa mission de soutenir la relève musicale grâce à l’appui d’Hydro-Québec, permettant aux artistes émergents Popsonic et Maten de se produire devant un vaste public. Photo Kassandra Blais

Au-delà de la programmation artistique, l’événement a renforcé son engagement communautaire. Plus de 60 bénévoles ont contribué au bon déroulement du festival, représentant plus de 1 000 heures de travail. Une partie des pourboires recueillis a été remise à trois organismes de la région, Action Autisme, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan et Les Trois Phénix, pour un total de plus de 8 500 $.

Grâce au soutien d’Alcoa, plusieurs passeports ont également été offerts à des organismes locaux afin de permettre à leurs membres de profiter des spectacles. Les surplus alimentaires générés durant l’événement ont, quant à eux, été remis au Frigo communautaire de Baie-Comeau.

Les organisateurs ont profité de la fin de cette 11e édition pour remercier les nombreux partenaires, commanditaires, fournisseurs, bénévoles et collaborateurs dont le soutien contribue au succès du Festival Eau Grand Air, devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de l’été sur la Côte-Nord.