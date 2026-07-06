Air Liaison conteste son exclusion du PAAR et promet de maintenir les tarifs réduits

Air Liaison ne compte pas se résigner à son exclusion du Programme d’accès aérien aux régions (PAAR). Quelques jours après que le gouvernement du Québec a résilié son entente avec le transporteur, l’entreprise affirme qu’elle contestera cette décision et qu’elle continuera, entre-temps, d’offrir des tarifs réduits à sa clientèle en assumant elle-même l’équivalent de la subvention gouvernementale.

Dans un communiqué diffusé le 6 juillet, le transporteur régional indique maintenir l’ensemble de ses services et de ses liaisons aériennes « sans interruption ni changement », malgré la décision du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Air Liaison soutient que la suspension de sa participation au PAAR, entrée en vigueur le 2 juillet, est intervenue « sans préavis ni consultation préalable ». L’entreprise affirme également n’avoir « commis aucun manquement au contrat qui la lie au MTMD » et demande que cette décision soit révisée.

Des recours envisagés

Le transporteur indique qu’il entend exercer tous les recours à sa disposition afin de contester la décision gouvernementale.

Cette réaction survient quelques jours après l’annonce du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, qui a mis fin à l’entente liant le gouvernement à Air Liaison en marge du PAAR.

Le ministère reproche à l’entreprise de ne pas avoir respecté les conditions de l’entente relatives à l’aide financière, a entrepris des démarches pour récupérer des sommes qu’il estime avoir été versées en trop et a transmis le dossier à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Les voyageurs continueront d’obtenir un rabais

Afin de limiter les répercussions pour sa clientèle, Air Liaison annonce qu’elle assumera elle-même le montant correspondant au rabais du PAAR pour les billets vendus pendant la période où sa participation au programme est suspendue.

Selon l’entreprise, cette mesure permettra aux voyageurs de continuer à bénéficier de tarifs réduits « sans en subir les conséquences financières ». Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec le service à la clientèle de la compagnie pour obtenir les modalités de cette offre.

Les vols sont maintenus

Air Liaison assure que toutes ses lignes aériennes demeurent en service et rappelle son engagement envers les régions qu’elle dessert.

L’entreprise, qui célèbre ses 25 ans d’histoire, affirme vouloir continuer d’offrir un service fiable dans les collectivités de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord et de l’Abitibi. Elle précise toutefois qu’elle n’accordera pas d’entrevue tant que le processus de révision de la décision gouvernementale sera en cours.

Air Liaison dessert notamment les aéroports de Sept-Îles, Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, Port-Menier, Natashquan, La Romaine, Chevery, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, La Tabatière, Saint-Augustin et Blanc-Sablon.