CSS de l’Estuaire : Québec octroie 433 641 $ pour transformer cinq cours d’école

Par Johannie Gaudreault 3:15 PM - 6 juillet 2026
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L’ajout d’un module de jeux et d’un terrain de basketball viendra améliorer la cour de l’école Leventoux à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Cinq écoles primaires de la circonscription de René-Lévesque bénéficieront d’importants travaux d’aménagement de leur cour grâce à un investissement de 433 641 $ annoncé par le gouvernement du Québec.

C’est le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord, Yves Montigny, qui en fait l’annonce le 6 juillet, au nom de la ministre de l’Éducation, Sonia LeBel.

Les projets visent à offrir aux élèves des espaces extérieurs plus attrayants, favorisant autant l’activité physique que les moments de détente et d’apprentissage. Les travaux prévus comprennent notamment l’ajout de modules de jeux, d’installations sportives, d’aires de détente végétalisées et de classes extérieures.

« Tous les jeunes ont besoin de bouger, de jouer et de dépenser leur énergie chaque jour. Une cour d’école bien aménagée leur donnera encore plus d’occasions de le faire. Ces moments qui font place à l’activité physique sont incontournables pour favoriser leur concentration en classe et leur réussite scolaire », déclare la ministre de l’Éducation, dans un communiqué.

Les cinq projets retenus dans le Centre de services scolaire de l’Estuaire sont les suivants :

– École primaire Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive : installation d’une balançoire et aménagement d’une aire de détente végétalisée ;

– École primaire Boisvert de Baie-Comeau : aménagement d’une aire d’activités sportives avec réfection des surfaces ;

– École primaire Leventoux de Baie-Comeau : ajout d’un module de jeux et d’un terrain de basketball ;

– École primaire Trudel de Baie-Comeau : aménagement d’une aire d’activités sportives et ajout de classes extérieures ;

– École primaire Bois-du-Nord de Baie-Comeau : aménagement d’une aire de jeux et d’une aire de détente.

Selon le gouvernement, ces aménagements permettront une utilisation plus optimale des espaces extérieurs en offrant aux enfants une plus grande variété d’activités récréatives et éducatives.

Yves Montigny souligne que ces investissements contribueront à améliorer le milieu de vie des élèves.

« La cour d’école occupe une place importante dans le quotidien des élèves : c’est un lieu où ils se retrouvent, créent des liens et développent leur sentiment d’appartenance à leur école. […] Ces nouveaux aménagements contribueront certainement à rendre leur environnement encore plus accueillant et agréable », affirme-t-il.

À l’échelle de la Côte-Nord, 16 projets se partageront une enveloppe de 1 432 717 $.

Partout au Québec, le gouvernement investit plus de 24,2 millions de dollars pour financer 259 projets d’amélioration de cours d’école au cours de l’année scolaire 2025-2026.

Cette somme provient de la mesure Amélioration des cours d’école du Plan québécois des infrastructures, qui vise à soutenir les centres de services scolaires et les commissions scolaires dans leurs projets d’aménagement afin de favoriser la pratique sécuritaire de l’activité physique chez les jeunes.

Le gouvernement rappelle également qu’un premier investissement de plus de 29 millions de dollars avait été annoncé en novembre 2024 pour la réalisation de 310 projets similaires à travers le Québec.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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