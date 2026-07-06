La grève illimitée des ingénieurs du gouvernement commence aujourd’hui

La Presse Canadienne 8:35 AM - 6 juillet 2026
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Des balises marquent un chantier de construction routière, à Lévis. Photo prise le 19 septembre 2024. Photo Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Par Lia Lévesque

La grève générale et illimitée des ingénieurs du gouvernement a commencé comme prévu, lundi matin. Elle suit une grève qui avait lieu tous les jeudis, ainsi que les soirs et les fins de semaine.

Ils sont 1900 membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), un syndicat indépendant des centrales.

Ces ingénieurs travaillent principalement au ministère des Transports, mais aussi à ceux des Ressources naturelles, de l’Environnement, des Affaires municipales et de la Cybersécurité.

Les services essentiels sont assurés durant la grève, mais des chantiers de construction seront nécessairement touchés, retardés.

Le litige porte principalement sur l’octroi d’une «enveloppe sectorielle» qui doit permettre d’offrir des avantages spécifiques à certaines catégories d’emplois jugés prioritaires.

Le gouvernement du Québec, de son côté, affirme offrir aux ingénieurs les mêmes paramètres que ceux qui ont été accordés aux autres employés de l’État, soit 17,4 % d’augmentations salariales sur cinq ans.

La Presse Canadienne

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