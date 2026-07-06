Le Tournoi de golf de la santé Cargill amasse un montant record dans la Manicouagan 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:52 PM - 6 juillet 2026
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L’édition 2026 du Tournoi de golf de la santé Cargill a permis d’amasser un montant record de 102 040 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.  Photo courtoisie

L’édition 2026 du Tournoi de golf de la santé Cargill a permis d’amasser un montant record de 102 040 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. 

Cette 27e édition s’est tenue le 2 juillet à Baie-Comeau, sous la présidence d’honneur de Me Hugo Bussières, notaire chez PME Inter Notaires. Cette journée a rassemblé la communauté dans un esprit de solidarité, de générosité et d’engagement.

L’annonce préliminaire d’un montant de 51 020 $ a été un moment fort. L’émotion a toutefois augmenté lorsque les frères Savard, Normand et Dany, ont annoncé qu’ils doublaient cette somme. 

Les sommes amassées lors de ce tournoi permettront à plusieurs nouveaux projets de voir le jour en 2026.

Un des projets significatifs est la Chambre des familles, destinée aux proches des personnes hébergées à NA Labrie, vivant un parcours de fin de vie.

Ce nouvel espace offrira un environnement chaleureux, intime et apaisant, permettant aux familles d’être présentes auprès de leurs proches durant cette étape. 

La Fondation en a profité pour souligner l’implication de Simon Jean, directeur général chez Cargill, le partenaire du tournoi depuis trois ans. Cargill a d’ailleurs annoncé son retour pour l’édition de 2027.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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