Maison des jeunes La Relève : un été pour s’engager

Une trentaine d’adolescents de 11 à 17 ans participeront cet été à Initiative jeunes en action La Relève, un nouveau projet de la Maison des jeunes qui mise sur l’engagement communautaire, l’autonomie et le développement de la confiance en soi grâce à des activités, des projets collectifs et des premières responsabilités.

Créer un milieu où les adolescents se sentent utiles, écoutés et capables de contribuer à leur communauté. C’est l’objectif que poursuit la Maison des jeunes La Relève avec son nouveau projet estival Initiative jeunes en action La Relève, officiellement lancé le 6 juillet à Baie-Comeau.

Bien au-delà des activités proposées, l’organisme souhaite offrir aux jeunes un espace où ils pourront développer leur autonomie, apprendre à respecter leurs engagements et vivre leurs premières expériences de responsabilités.

« Notre but, c’était vraiment de créer un filet social », résume la directrice générale de la Maison des jeunes La Relève, Véronique Beaudin.

« On veut que les jeunes développent leur autonomie, leur estime de soi, leur capacité à mettre leurs limites, à faire les bons choix et à découvrir qu’ils ont une place importante dans leur communauté », ajoute-t-elle.

Contrairement à un camp de jour traditionnel, les participants choisissent les activités auxquelles ils souhaitent prendre part selon leurs intérêts et leurs disponibilités.

En retour, ils sont appelés à respecter les engagements qu’ils prennent, qu’il s’agisse d’un atelier, d’une fête de quartier ou d’un contrat de menus travaux.

Au fil de l’été, les adolescents participeront notamment à des ateliers de théâtre, des activités créatives, des projets réalisés avec différents partenaires, des formations sur l’estime de soi en collaboration avec la santé publique ainsi qu’à l’organisation d’événements destinés aux familles.

Ils pourront également réaliser de petits contrats, comme la tonte de pelouse, le désherbage, jardinage ou l’aide lors d’activités communautaires. Leur implication sera reconnue par une récompense monétaire établie en fonction de leur niveau d’engagement.

L’un des aspects qui distingue l’initiative est l’intégration de jeunes dès l’âge de 11 ans, une période charnière précédant l’entrée au secondaire.

« On voulait vraiment être un outil de plus dans leur boîte à outils. Quand ils arriveront au secondaire, ils connaîtront déjà les intervenants et sauront qu’ils peuvent venir nous voir », explique Mme Beaudin.

Cette volonté de créer un lien durable se reflète aussi dans le choix des coordonnatrices, qui accompagneront les adolescents pendant l’été, mais également au cours de l’année scolaire.

Pour les jeunes, le projet représente avant tout une occasion de vivre un été différent.

« Je ne voulais pas passer mon été à ne rien faire dans ma chambre. Je voulais faire quelque chose d’utile, apprendre de nouvelles choses et vivre de nouvelles expériences », raconte Émilie Durand, présidente du projet.

Vice-présidente, Louna Otis estime que l’initiative permet également de changer le regard porté sur les adolescents.

« J’aimerais que les adultes comprennent qu’on n’est pas tous des jeunes qui ne veulent rien faire. Nous aussi, on aime ça s’impliquer, parler avec les gens et profiter des occasions qu’on nous donne », lance-t-elle.

La Maison des jeunes invite d’ailleurs les citoyens, les organismes et les entreprises de Baie-Comeau à confier aux participants de petits contrats adaptés à leur âge.

Chaque mandat représente, selon l’organisme, une nouvelle occasion pour ces adolescents de développer leur confiance, leur autonomie et leur sentiment d’appartenance à leur communauté.