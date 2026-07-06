Parc Jean-Noël-Tessier : Baie-Comeau reçoit le financement tant attendu 

Baie-Comeau reçoit une aide financière de 4 684 642 $ du gouvernement du Québec pour la construction de la voie de service dans le parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier.

La construction de cette voie permettra de rendre disponibles de nouveaux terrains dans le parc.

« Ça nous permettra d’attirer et d’accueillir des investisseurs d’envergure pour générer de nouveaux revenus. Déjà le téléphone sonnait pour s’informer sur les terrains et les possibilités. Après cette annonce, je suis certain que j’aurai encore plus d’appels », lance le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Ce dernier a intensifié ses demandes dans les dernières semaines, pour ne pas attendre à l’automne pour décrocher ce financement.

M. Desbiens mentionne qu’il s’agit d’un premier jalon et que la Ville devrait débuter le processus d’appel d’offres en septembre.

Le coût total de ce volet du projet est estimé à 15,4 millions de dollars.

La Ville de Baie-Comeau investira pour sa part 10 millions de dollars afin d’assurer la réalisation de ces travaux.

Les travaux consistent en l’aménagement de plus de 1,5 kilomètre de rues, y compris les services municipaux, comme l’aqueduc, l’égout sanitaire et la conduite d’eau brute.

« Il reste du travail à faire, mais c’est la première chose qui devait être annoncée pour qu’on passe à l’autre niveau pour d’autres demandes d’aides », dit-il, faisant référence aux autres étapes qui suivront dans le développement du parc.

Le parc industriel Jean-Noël-Tessier est en plein développement. La Ville de Baie-Comeau souhaite y établir des entreprises qui seront au cœur de l’activité économique de la Ville. Photo Ville de Baie-Comeau

Diversifier l’économie

Michel Desbiens voit dans cette aide financière un « soutien et une confiance à la Ville de Baie-Comeau pour sa vision de développement » de la part du gouvernement.

Cette aide est accordée par l’entremise de la Société du Plan Nord. Pour l’annonce, qui s’est tenue lors d’une conférence de presse le 6 juillet, le député de René-Lévesque a tenu à saluer le projet de Baie-Comeau.

« C’est extrêmement important pour le développement de notre économie locale », soutient Yves Montigny.

« C’est une aussi une annonce qui arrive à un moment clé. […] On a un besoin de diversifier notre économie », poursuit-il.

Audelà de son appui financier, la Société du Plan Nord poursuivra son accompagnement auprès de la Ville afin de soutenir ses démarches de financement et le développement de solutions innovantes.