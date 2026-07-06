Plus de 27 M$ pour 17 nouvelles tours cellulaires au Québec

Québec allonge 27,7 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire dans dix régions. L’investissement doit permettre la construction de 17 nouveaux sites cellulaires.

La ministre de la Cybersécurité et du Numérique et présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, a annoncé lundi le lancement du troisième volet d’«Opération couverture cellulaire», mise en oeuvre en 2022.

Les régions concernées par ce nouveau volet sont les Laurentides, Lanaudière, l’Outaouais, la Mauricie, l’Estrie, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, la Côte-Nord et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le gouvernement indique que les projets doivent être complétés au plus tard le 30 septembre 2028. Les tours seront notamment opérées par Bell Canada, Sogetel Mobilité, TELUS Communications et Vidéotron, selon les régions.

«Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus pour permettre à encore plus de Québécoises et de Québécois d’avoir accès au réseau cellulaire. La connectivité, ce n’est pas seulement une question de technologie: c’est une question de qualité de vie, de sécurité, de développement économique et de vitalité pour nos régions», a déclaré Mme Duranceau, dans un communiqué.

Dans le cadre des deux premiers volets d’«Opération couverture cellulaire», 211 sites cellulaires ont été mis en chantier, et, selon Québec, «à quelques exceptions près liées à des circonstances particulières», toutes ces tours devraient être opérationnelles d’ici le 31 décembre.

«Au total, 87 sites, soit 41 %, sont en service sur les 211 sites cellulaires prévus au plus tard le 31 décembre 2026», mentionne le gouvernement.

Ce dernier prévoit une augmentation de la couverture cellulaire à 93,1 % sur les routes numérotées et à 99,3 % pour les unités en bâtiment, une fois l’ensemble des 211 sites mis en opération.

«Ces gains amélioreront concrètement la qualité de vie des citoyens, notamment en facilitant les communications avec les proches, le développement des entreprises, l’intervention des services d’urgence et le rayonnement des régions», soutient-il.

En additionnant les nouveaux sites annoncés lundi, ce sont à terme 228 tours cellulaires qui auront été construites et mises en service d’ici 2028.

Depuis le lancement du programme, Québec affirme avoir investi près de 280 millions $ pour étendre la couverture cellulaire à travers le territoire.