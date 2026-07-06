Récolte de mollusques: attention!

Par Emelie Bernier 9:18 AM - 6 juillet 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

La cueillette de mollusques n’est pas toujours sécuritaire.  Photo : Courtoisie

Pêches et Océans Canada (POC) a émis un avis de contrindication à la consommation de mollusques dans plusieurs secteurs de la Côte-Nord. L’ingestion de coques, de myes et autres moules contaminées pourrait avoir des effets dévastateurs sur votre santé. 

Bien que leur cueillette puisse faire partie de vos habitudes, la consommation de mollusques bivalves (palourdes, myes, huîtres, pétoncles et moules) et de mollusques comme les buccins présente parfois des risques pour la santé.

Des tests de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ont récemment révélé la présence élevée d’une biotoxine paralysante dans la chair des mollusques de plusieurs secteurs coquilliers de la Côte-Nord. Celles-ci peuvent causer des intoxications par phycotoxine paralysante, des intoxications par phycotoxine amnestique et des intoxications par phycotoxine diarrhéique

Les mollusques bivalves sont, en outre, sensibles à la qualité de l’eau où ils évoluent puisqu’ils s’alimentent en filtrant l’eau et en consommant les microorganismes qui s’y trouvent.  

La présence de biotoxines marines, des bactéries ou des virus nocifs peut causer des maladies chez les consommateurs. Les homards, les crabes et les buccins qui se nourrissent de bivalves contaminés peuvent également accumuler les toxines. Le tomalli de homard et de crabe est particulièrement susceptibles d’en contenir.

« Quiconque récolte des mollusques bivalves, y compris toutes les espèces de palourdes, huîtres, coques, moules et pétoncles, est responsable de s’assurer que le secteur est désigné ouvert et sans danger », peut-on lire sur le site de POC.

Quoi qu’il en soit, peu importe les avis de toxicité, les mollusques ne devraient jamais être récoltés à moins de 125 mètres d’un quai, d’une marina ou d’une exploitation d’aquaculture de poisson marin. Les mollusques ne doivent pas être récoltés dans les zones non-contrôlées.

Le secteur de Sept-Îles comporte plusieurs restrictions, différentes selon les espèces. Source Pêches et Océans Canada.

Il est possible de consulter une carte en identifiant les mollusques que vous souhaitez consommer et en vérifiant, pour le lieu de cueillette, s’ils sont visés par l’avis de POC.

Pour vérifier si les secteurs où vous souhaitez prélever des mollusques sont ouverts ou fermés, suivez ce lien.

Vous devrez identifier le mollusque et le secteur concernés afin d’obtenir les renseignements pertinents.

POC rappelle de plus de n’acheter des mollusques et des crustacés que de fournisseurs dignes de confiance ou de personnes qui les ont récoltés dans des secteurs coquilliers ouverts.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Économie

La grève illimitée des ingénieurs du gouvernement commence aujourd’hui

Actualité Environnement

Agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent : un pas de plus 

Actualité

Ateliers des savoirs partagés à Pointe-aux-Outardes : les citoyens soumettent leurs idées

Emplois vedettes

EMPLOIS DISPONIBLES

Lefebvre Industri-al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

La grève illimitée des ingénieurs du gouvernement commence aujourd’hui

Consulter la nouvelle
Actualité Environnement

Agrandissement du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent : un pas de plus 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer