Terminal n° 5 au port de Baie-Comeau : le BAPE vous informe

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sera de passage à Baie-Comeau le 21 juillet pour tenir une séance publique d’information sur le projet de réaménagement du terminal numéro 5 au port de Baie-Comeau par la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau.

La présentation du projet sera menée par la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. Les personnes intéressées auront l’occasion de poser des questions sur le projet, la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur les rôles du BAPE.

Rappelons que la période d’information publique actuellement en cours permet de demander la tenue d’un examen public du projet à la ministre responsable de l’Environnement.

La séance d’information du 21 juillet débutera à 19 h, à l’hôtel La Caravelle (202, boulevard La Salle, Baie-Comeau), mais sera également diffusée en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

La période d’information publique de 30 jours se termine le 7 août, également la date limite pour faire une demande d’examen public. Une seule demande jugée recevable suffit pour amener le ministre à confier au BAPE un mandat d’audience publique, de consultation ciblée ou de médiation.

La demande doit être transmise par lettre (Cabinet du ministre, Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Édifice Marie-Guyart, 675, boul. René-Lévesque Est, 30e étage Québec [Québec] G1R 5V7) ou par courriel (ministre@environnement.gouv.qc.ca) au ministre responsable de l’Environnement au plus tard le dernier jour de la période d’information publique.