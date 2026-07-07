Baie-Comeau : le terrain de basketball au pavillon du Lac sera rénové

Par Karianne Nepton-Philippe 6:46 AM - 7 juillet 2026
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Une résolution a été adoptée pour l’octroi du contrat lors de la séance municipale du 6 juillet.  Photo Pixabay

Le contrat pour la réfection du terrain de basketball au pavillon du Lac a été octroyé à Les Entreprises G & M Laplante, au coût de 234 955 $. 

« C’est un peu moins cher que ce qu’on avait prévu, soit 22 % de moins », indique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Une résolution a été adoptée pour l’octroi du contrat lors de la séance municipale du 6 juillet. 

Le projet sera financé à partir du solde disponible au fonds Toulnustouc de la Ville. 

« On continue à investir dans nos plateaux sportifs et le pavillon du Lac nécessite une revitalisation importante », souligne le maire. 

Des travaux seront effectués sur la surface ainsi qu’au niveau de l’éclairage et des paniers. Des aménagements pour le public seront finalement réalisés. 

Une réunion de démarrage se tiendra sous peu afin de déterminer la date de début des travaux. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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