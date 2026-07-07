DOSSIER | Agriculture : la météo complique le début de saison sur la Côte-Nord

Le printemps tardif et les épisodes de pluie persistants compliquent le début de la saison agricole sur la Côte-Nord.

À Forestville, l’agricultrice Karine Masseau, propriétaire de Bioferme du Nord depuis 15 ans, constate un important retard dans ses cultures et compose avec une saison qui s’annonce particulièrement courte.

« Cette année, c’est vraiment une remise à neuf », résume-t-elle. En plus des conditions météorologiques défavorables, de forts vents survenus durant l’hiver ont endommagé la grande serre de l’entreprise en arrachant sa toile. Celle-ci sera remplacée seulement au mois d’août, ce qui oblige la productrice à réduire considérablement sa production.

La petite serre demeure toutefois en activité. Des concombres, des tomates italiennes, du thym, de l’ail et de la fleur d’ail seront notamment offerts au cours de la saison, en plus de servir à la transformation de certains produits destinés à la période hivernale.

Karine Masseau souligne que la météo a eu des répercussions à plusieurs niveaux. La récolte des asperges a été compromise par un printemps marqué par l’abondance de neige, suivi d’un réchauffement rapide.

« Normalement, on commence à récolter ça au début du mois de mai. Mais cette année, il y avait encore beaucoup de neige. Après, tout est arrivé trop vite. Ça m’a gâché ma saison des asperges », raconte-t-elle.

La pluie et les températures fraîches ont également retardé le développement de plusieurs cultures. Selon elle, la fleur d’ail accuse environ un mois de retard comparativement aux années précédentes.

« D’habitude, je suis environ deux semaines derrière Montréal. Cette année, j’ai un gros mois de retard », affirme-t-elle.

Karine Masseau est propriétaire de la Bioferme du Nord à Forestville. Photo courtoisie

Malgré ces difficultés, Karine Masseau rappelle que son entreprise est diversifiée, ce qui permet d’atténuer les impacts d’une mauvaise saison agricole. « La saison est courte sur la Côte-Nord. On ne vit pas seulement de notre agriculture », explique-t-elle.

Depuis l’an dernier, Bioferme du Nord ne propose plus ses paniers de légumes. L’entreprise privilégie désormais une production plus ciblée ainsi que la transformation de certains aliments.

En parallèle, la vente de fleurs, de plants de légumes et d’arbres fruitiers connaît un succès qui dépasse les attentes de l’agricultrice.

« Je ne pensais pas faire ça un jour, mais c’est vraiment pour répondre à la demande de ma clientèle. Je suis vraiment contente parce que ça fonctionne bien. »

Elle espère également voir de plus en plus d’arbres fruitiers prendre racine dans la région. « Tous les arbres fruitiers que je ramène ici et que les gens cultivent, c’est ça de plus sur la Côte-Nord. »

Pour la suite de l’été, Karine Masseau souhaite un retour à des conditions plus favorables.

« L’idéal, c’est quand il pleut la nuit et qu’il fait un gros soleil dans le jour. On avait de très belles productions quand c’était comme ça », fait-elle savoir.

Malgré un début de saison difficile, l’agricultrice assure que plusieurs projets sont en préparation pour les prochaines années, sans toutefois vouloir en dévoiler davantage pour le moment.