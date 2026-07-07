DOSSIER | Les légumes s’en sortent bien chez Gaïa

Par Emelie Bernier 12:00 PM - 7 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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L'équipe 2026 de la Coopérative de solidarité Gaïa. Photo courtoisie

La Coopérative Gaïa, à Pointe-aux-Outardes, cultive une panoplie de légumes en champ et sous serre. « À peu près tout sauf le maïs, les aubergines et les courges d’hiver », lance la directrice générale Mélodie Desrosiers. Jusqu’ici ? Tout va bien !

La directrice de la coopérative de solidarité en convient, le printemps a été plutôt frais et pluvieux, mais les légumes s’en sortent plutôt bien. La coop qui fournit 150 paniers de famille dans la Manicouagan en plus de desservir plusieurs détaillants, restaurateurs et transformateurs comme la Microbrasserie Saint-Pancrace.

« C’est sûr que je n’aurais pas pu commencer les paniers la semaine passée. On n’est pas en avance, mais avec des serres, on a un certain contrôle. On attendait l’arrivée du soleil, parce que ça prend de la lumière », commente la DG.

La plupart des cultures se sont accommodées des conditions printanières plutôt grises et pluvieuses. « Nos haricots ont trouvé le printemps frette », lance Mme Desrosiers avec un sourire.

La livraison des paniers de légumes aux membres débute cette semaine. Il reste d’ailleurs quelques places pour les personnes qui seraient intéressées par ce système d’approvisionnement convivial. Il suffit de communiquer avec la coop par courriel (cooperativegaia@gmail.com).

« On dessert déjà depuis un mois les détaillants et restaurants », relate par ailleurs la directrice. La Coopérative livre notamment du mesclun et des concombres chez Mikes et dispose de son petit coin dans les étals du IGA, resto, Micro Saint Pancrace…

« On est content parce qu’il y a une belle mobilisation dans la Manicouagan », commente la productrice.

La coop emploie 7 personnes. Et que se souhaite-t-on pour le reste de la saison 2026 ? « Chaleur et bienveillance ! » conclut Mélodie Desrosiers avec un clin d’œil.

Emelie Bernier

Initiative de journalisme local

Émélie Bernier est journaliste et chroniqueuse au sein des Éditions nordiques depuis une vingtaine d'années. Depuis 2023, elle a fait de l'environnement son sujet de... Lire la suite

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