DOSSIER | Une serre pour faciliter la production aux Bergeronnes

Par Renaud Cyr 12:15 PM - 7 juillet 2026
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La Coopérative Les Légumeureux des Bergeronnes a mis en marche sa nouvelle serre cette année. Photo Facebook

La coopérative Les Légumeureux des Bergeronnes a mis sa nouvelle serre en opération cette année, un pari coûteux en financement et en efforts qui a toutefois changé la donne pour sa production maraîchère.

La coopérative maraîchère des Bergeronnes est en opération depuis 2024 et a réussi bon an mal an à sortir beaucoup de variétés de légumes avec un certain degré de certitude chaque année.

Cependant, en 2025, la coopérative décide de frapper fort avec la construction d’une serre, qui abrite cette année une dizaine de variétés de légumes.

Pour un des fondateurs et membre de la coopérative, Mat Michaud, cette acquisition « change tout ». « C’est un changement complet de notre production », résume-t-il.

« Ça fait déjà trois semaines que c’est stable dans la serre et elle va nous permettre d’étirer la saison », ajoute Mat Michaud en référence au temps humide du début de l’été.

Un début de saison ordinaire

Les agriculteurs savent mieux que quiconque comment les aléas climatiques peuvent faire ou détruire une saison.

Vos fleurs font dur en raison du manque de soleil ou du temps froid ? Imaginez une production maraîchère à grande échelle.

« Cette année, en avril, il y avait encore beaucoup de neige. Ensuite, il y a eu une petite sécheresse et, finalement, très basses températures pour le mois de juin avec de la pluie et beaucoup d’humidité », décrit Mat Michaud.

Ces montagnes russes climatiques « ne rendent pas ça facile » pour la coopérative et ses activités.

« Ce n’est pas catastrophique, mais ce n’est pas nécessairement le début de saison que l’on aurait souhaité », laisse-t-il tomber.

Pas trop de retard

La coopérative cultive une quarantaine de variétés de légumes au total et les opérations se sont avérées un peu plus faciles à l’intérieur de la serre.

Pour ce qui est de l’extérieur, les légumes racines qui poussent au sol ne l’ont pas eu facile et la gestion de leur croissance est demeurée assez aléatoire.

« Pour certaines choses on est en avance par rapport à l’an dernier tandis que nous sommes en retard. Par exemple nous sommes rentrés plus tôt dans la serre, mais la croissance a été bloquée par les intempéries », illustre-t-il.

Cependant, le cultivateur fait savoir qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour la disponibilité des légumes lors de la vente.

« Chaque année a ses propres difficultés. C’est ça les dérèglements climatiques, ça fait que c’est très difficile de prévoir comment le début de saison va se passer », conclut M. Michaud.

Renaud Cyr

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