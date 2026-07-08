De nouvelles zones à 30 km/h à Baie-Comeau

Baie-Comeau prolonge et ajoute des zones à 30 km/h sur son territoire. Celles-ci sont surtout situées dans des secteurs scolaires.

Il y aura un prolongement de la vitesse à 30 km/h à partir du 1082, boulevard Joliet jusqu’à la zone scolaire, située devant le 984, boulevard Joliet.

« Devant l’école, la couverture en distance n’était pas suffisante pour le passage des écoliers », indique le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau.

La Ville effectue ces changements pour s’assurer de la sécurité dans certaines rues.

Entre les adresses 1852 et 1988, boulevard Manicouagan, la vitesse sera aussi ajustée.

Une zone de 30 km/h sera également ajoutée entre le 829, boulevard René-Bélanger et devant le 1906, boulevard Manicouagan, ce qui correspond à l’intersection des boulevards Manicouagan et René-Bélanger.

La vitesse sera finalement changée sur l’avenue Marquette entre les adresses 31 et 39, qui coïncide avec l’intersection des avenues Marquette et Mance, jusqu’au 7173, avenue Mance.