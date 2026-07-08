De nouvelles zones à 30 km/h à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 8 juillet 2026
Temps de lecture :

De nouvelles zones seront ajustées à 30 km/h dans certaines rues de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Baie-Comeau prolonge et ajoute des zones à 30 km/h sur son territoire. Celles-ci sont surtout situées dans des secteurs scolaires. 

Il y aura un prolongement de la vitesse à 30 km/h à partir du 1082, boulevard Joliet jusqu’à la zone scolaire, située devant le 984, boulevard Joliet.

« Devant l’école, la couverture en distance n’était pas suffisante pour le passage des écoliers », indique le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau.

La Ville effectue ces changements pour s’assurer de la sécurité dans certaines rues. 

Entre les adresses 1852 et 1988, boulevard Manicouagan, la vitesse sera aussi ajustée. 

Une zone de 30 km/h sera également ajoutée entre le 829, boulevard René-Bélanger et devant le 1906, boulevard Manicouagan, ce qui correspond à l’intersection des boulevards Manicouagan et René-Bélanger.

La vitesse sera finalement changée sur l’avenue Marquette entre les adresses 31 et 39, qui coïncide avec l’intersection des avenues Marquette et Mance, jusqu’au 7173, avenue Mance.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Décès d’une plongeuse de Baie-Comeau à Percé

Actualité

Des jeunes entrepreneurs prêts à rendre service cet été dans la Manicouagan

Actualité Drakkar Sport

David Coulombe revient à Baie-Comeau comme entraîneur des gardiens du Drakkar

Emplois vedettes

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Décès d’une plongeuse de Baie-Comeau à Percé

Consulter la nouvelle
Actualité

Des jeunes entrepreneurs prêts à rendre service cet été dans la Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer