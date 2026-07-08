Des jeunes entrepreneurs prêts à rendre service cet été dans la Manicouagan

Le Carrefour jeunesse Manicouagan donne le coup d’envoi à la troisième édition de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) APPY Manicouagan.

Cinq jeunes de la région mettront leurs compétences au service de la population tout au long de l’été, en offrant une variété de services tout en acquérant une expérience concrète en entrepreneuriat.

Encadrés par leur coordonnateur, les participants auront à développer et gérer leur propre coopérative de services. Ils prendront en charge l’ensemble des activités de leur entreprise, de la gestion des contrats et des finances à l’organisation des opérations quotidiennes, dans un contexte favorisant l’autonomie, le leadership et le sens des responsabilités.

« La CIEC permet aux jeunes de vivre une véritable expérience entrepreneuriale et d’acquérir des compétences qui leur seront utiles bien au-delà de l’été. C’est un projet qui favorise l’autonomie, l’initiative et l’engagement dans leur communauté », souligne Zachary Huard-Tremblay, coordonnateur de la CIEC APPY Manicouagan.

Selon le Carrefour jeunesse Manicouagan, cette initiative se veut bien plus qu’un simple emploi d’été.

Les jeunes sont appelés à prendre en charge les différentes facettes de leur entreprise collective et à contribuer activement à son succès, tout en développant des compétences qui pourront leur servir dans leur parcours professionnel et personnel.

Au cours des prochaines semaines, ils offriront différents services à la population de la Manicouagan, notamment l’entretien paysager, le désherbage, les petits travaux extérieurs, l’arrosage de plantes, le lavage de vitres, l’entretien ménager léger, le gardiennage, la promenade de chiens et le lavage de véhicules.

Les citoyens, organismes et entreprises qui souhaitent retenir leurs services pourront le faire jusqu’au 14 août en communiquant avec la CIEC APPY Manicouagan au 418 589-8589, poste 231.

Le projet est rendu possible grâce à l’appui de plusieurs partenaires, dont le Fonds étudiant II et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.