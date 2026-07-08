Québec et Pessamit à l’orée d’une entente historique

Les Pessamiulnut sont appelés aux urnes en fin de semaine. Samedi et dimanche se tiendra le référendum sur le projet d’Entente de nouvelle relation concernant le développement énergétique entre Hydro-Québec, Pessamit et le Gouvernement du Québec. La ratification de l’entente ferait pleuvoir les milliards sur la communauté qui, en contrepartie, ouvrirait son territoire à Hydro-Québec et laisserait tomber d’anciens litiges.

Selon Radio-Canada, « tandis qu’Hydro-Québec pourrait verser des compensations totalisant 992 millions de dollars sur 50 ans, Québec s’engage à verser près de 632 millions de dollars sur 10 ans pour régler les litiges en cours concernant les développements énergétiques depuis les années 1950. »

Le conseil de bande de Pessamit évoque un montant total avoisinant le 7 milliards $ en lien avec l’Entente de nouvelle relation concernant le développement énergétique. Plusieurs versements financiers sont en effet prévus, mais ce montant n’est indiqué nulle part officiellement dans l’entente.

Bien que le document de 42 pages de l’entente n’ait pas été transmis officiellement aux médias, le Manic en a obtenu une copie. Les versements anticipés y sont détaillés, ainsi que les engagements de chacune des parties.

Pessamit s’engage notamment à « n’intenter ni participer à aucune procédure judiciaire » concernant les aménagements existants. L’entente inclut d’ailleurs la résolution d’anciens litiges puisqu’un des objectifs est de « mettre fin et régler complètement et définitivement les relations litigieuses entre les Parties concernant les Aménagements existants sur le Territoire d’application ».

Rappelons que Pessamit poursuit pour 500 M$ Québec et Ottawa en lien avec les conséquences des barrages d’Hydro-Québec sur le territoire.

Si l’entente est ratifiée, Pessamit devra s’engager à « assumer l’entièreté des frais de défense raisonnables, incluant les honoraires d’experts, le cas échéant, pour le Québec et Hydro-Québec au cas où ces derniers seraient impliqués à quelque titre que ce soit dans toute procédure judiciaire intentée par Pessamit contre le gouvernement du Canada. »

La ratification de l’entente signifierait également que les parties en présence accorderaient à Hydro-Québec carte blanche pour réaliser la centrale Bersimis 1A (1000 à 2000 MW), le renforcement du réseau de transport, la construction d’une nouvelle Ligne à 735 kV reliant le poste Micoua à un nouveau poste situé à environ 160 km à l’est et des « projets éoliens à déterminer, jusqu’à un potentiel de 3 000 MW. »

Le député de la circonscription René-Lévesque Yves Montigny a décliné notre demande d’entrevue sur le sujet. « Je ne souhaite pas m’immiscer dans le processus référendaire en cours », a-t-il indiqué. Hydro-Québec va dans le même sens.

« Hydro-Québec souhaite respecter la démarche de consultation et de prise de décision de la communauté de Pessamit. Dans ce contexte, nous ne commenterons pas l’entente », a relayer le service des relations médiatiques.

Le vote par anticipation et pour les Innus hors communauté a lieu ce samedi. Le référendum se tiendra dimanche.

Des démarches ont été entreprises par le journal auprès du Conseil de bande de Pessamit, mais au moment d’écrire ces lignes, nous étions toujours en attente d’un retour.