Baie-Comeau : une aide financière pour la rénovation d’un bâtiment commercial

La Ville de Baie-Comeau accorde une aide financière d’une somme maximale de 33 000 $ pour la rénovation de la façade du bâtiment commercial de la Clinique dentaire Manicouagan.

Ce montant provient d’un programme que la Ville de Baie-Comeau possède depuis plus de deux ans.

« Le but est de stimuler la revitalisation des bâtiments des artères commerciales et dans nos deux centres-villes. Ce projet est un bel exemple de revitalisation », mentionne le maire Michel Desbiens.

Autres aides financières

La Ville de Baie-Comeau offre une aide financière de 5 000 $ pour un projet de l’antenne UQAR de Baie-Comeau.

Il s’agit d’un projet d’aide éducative terrestre ou marine dans deux classes d’écoles primaires de Baie-Comeau. Le montant provient du volet environnement de la réserve Emma Duncan Kerr.

La Ville confirme aussi une aide de 750 $ à l’organisme Éclore Côte-Nord pour la tenue d’un événement régional en petite enfance les 21 et 22 octobre à Baie-Comeau.