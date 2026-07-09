Baie-Comeau : une aide financière pour la rénovation d’un bâtiment commercial

Par Karianne Nepton-Philippe 1:00 PM - 9 juillet 2026
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La Ville de Baie-Comeau accorde une aide financière d'une somme maximale de 33 000 $ pour la rénovation de la façade du bâtiment commercial de la Clinique dentaire Manicouagan.  Photo Karianne Nepton-Philippe

La Ville de Baie-Comeau accorde une aide financière d’une somme maximale de 33 000 $ pour la rénovation de la façade du bâtiment commercial de la Clinique dentaire Manicouagan. 

Ce montant provient d’un programme que la Ville de Baie-Comeau possède depuis plus de deux ans.

« Le but est de stimuler la revitalisation des bâtiments des artères commerciales et dans nos deux centres-villes. Ce projet est un bel exemple de revitalisation », mentionne le maire Michel Desbiens. 

Autres aides financières

La Ville de Baie-Comeau offre une aide financière de 5 000 $ pour un projet de l’antenne UQAR de Baie-Comeau.

Il s’agit d’un projet d’aide éducative terrestre ou marine dans deux classes d’écoles primaires de Baie-Comeau. Le montant provient du volet environnement de la réserve Emma Duncan Kerr.

La Ville confirme aussi une aide de 750 $ à l’organisme Éclore Côte-Nord pour la tenue d’un événement régional en petite enfance les 21 et 22 octobre à Baie-Comeau. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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