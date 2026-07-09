Danger d’incendie très élevé : le Parc nature interdit la vente de bois et les feux

Par Karianne Nepton-Philippe 12:57 PM - 9 juillet 2026
Temps de lecture :

Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes. Photo Parc nature de Pointe-aux-Outardes

Le Parc nature de Pointe-aux-Outarde a interdit la vente de bois et les feux, alors que l’indice de danger d’incendie est au niveau « très élevé ». 

« Au Parc nature, la protection de nos milieux naturels est au cœur de notre mission. […] Lorsque la SOPFEU classe le danger d’incendie comme très élevé ou extrême, un simple feu de camp peut rapidement devenir difficile à maîtriser », indique l’organisation sur sa page Facebook.

C’est pourquoi le Parc nature a pris la décision de suspendre temporairement la vente de ballots de bois et les feux, même avec pare-étincelles. « Nous choisissons d’agir de façon préventive afin de réduire les risques, de protéger notre patrimoine naturel et d’assurer la sécurité de tous nos visiteurs », peut-on lire ensuite. 

Le Parc nature indique que le territoire est vulnérable aux feux de forêt en raison de certains écosystèmes fragiles. 

« Un coup de vent, un tison emporté à quelques mètres ou un feu mal éteint peuvent suffire à provoquer un incendie aux conséquences importantes. En ce moment, la SOPFEU fait état de 190 feux présentement en activité. Il faut tous faire des efforts pour éviter les feux évitables. », écrit finalement de Parc nature. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité

Québec en faveur du projet d’entente avec Pessamit

Actualité

Projections démographiques : la Côte-Nord perdrait 15 % de sa population d’ici 2051

Actualité

Vote favorable des agents de la paix en services correctionnels du Québec

Emplois vedettes

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité
Actualité

Québec en faveur du projet d’entente avec Pessamit

Consulter la nouvelle
Actualité

Projections démographiques : la Côte-Nord perdrait 15 % de sa population d’ici 2051

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 8 juillet 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Le colosse de la Côte-Nord : quand l’immensité dépasse l’imagination

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Chroniques estivales d’une curieuse invétérée : je suis de retour !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer