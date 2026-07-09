Danger d’incendie très élevé : le Parc nature interdit la vente de bois et les feux

Le Parc nature de Pointe-aux-Outarde a interdit la vente de bois et les feux, alors que l’indice de danger d’incendie est au niveau « très élevé ».

« Au Parc nature, la protection de nos milieux naturels est au cœur de notre mission. […] Lorsque la SOPFEU classe le danger d’incendie comme très élevé ou extrême, un simple feu de camp peut rapidement devenir difficile à maîtriser », indique l’organisation sur sa page Facebook.

C’est pourquoi le Parc nature a pris la décision de suspendre temporairement la vente de ballots de bois et les feux, même avec pare-étincelles. « Nous choisissons d’agir de façon préventive afin de réduire les risques, de protéger notre patrimoine naturel et d’assurer la sécurité de tous nos visiteurs », peut-on lire ensuite.

Le Parc nature indique que le territoire est vulnérable aux feux de forêt en raison de certains écosystèmes fragiles.

« Un coup de vent, un tison emporté à quelques mètres ou un feu mal éteint peuvent suffire à provoquer un incendie aux conséquences importantes. En ce moment, la SOPFEU fait état de 190 feux présentement en activité. Il faut tous faire des efforts pour éviter les feux évitables. », écrit finalement de Parc nature.