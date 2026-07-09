Maison des familles de Baie-Comeau : pas de pause durant l’été

Par Karianne Nepton-Philippe 8:06 AM - 9 juillet 2026
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Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic. Photo Karianne Nepton-Philippe

Il n’y a pas de pause durant l’été à la Maison des familles de Baie-Comeau. Les besoins grandissants doivent être priorisés, même en période de vacances. 

« Ça fait plusieurs années qu’on reste ouvert l’été, tout simplement parce que ça répond à un besoin », mentionne la directrice générale de l’organisme, Stéphanie Saint-Gelais. 

« Même si les familles partent en vacances, il y a quand même des besoins durant l’été », ajoute-t-elle. 

L’organisme propose un horaire réduit et un peu moins d’activités.

Tous les services sont toutefois disponibles à la population. 

« Normalement, on a entre six et dix activités par semaine. Là, on en a entre trois et cinq. Mais on continue d’offrir tous nos volets », fait savoir Mme Saint-Gelais. 

L’intervention, la halte-garderie, la supervision des droits d’accès et tout le volet périnatal sont ouverts. 

De plus, la Maison des familles de Baie-Comeau offre un service de préparation scolaire. 

« On a de plus en plus de demandes pour ça. On récupère du matériel scolaire, on le nettoie et on le redistribue gratuitement. C’est déjà commencé, on a déjà plusieurs familles qui nous ont contactés », lance la directrice générale. 

Toujours en hausse

Stéphanie Saint-Gelais remarque année après année une hausse des demandes auprès de son organisme. 

« On ne connaît qu’une croissance. On est rendu à 900 familles utilisatrices de nos services. Ce sont des familles qui ont accès directement à nos services, ça n’inclut pas les activités qu’on fait », souligne-t-elle. 

Selon elle, cette hausse est due à la croissance de la précarité et des besoins d’aide, mais aussi parce que la Maison des familles fait de plus en plus connaître ses services. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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