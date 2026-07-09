Pont sur le Saguenay : Montigny réitère son engagement envers le projet

Par Karianne Nepton-Philippe 4:03 PM - 9 juillet 2026
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Yves Montigny est le député de René-Lévesque.  Photo courtoisie

Peu de temps après la conférence de presse de la Coalition Union 138 et des Innus à Québec, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a réitéré son engagement pour le pont sur le Saguenay. 

Le député caquiste rappelle quelle était sa volonté, avant la dernière élection. C’était de « livrer une étude » qu’il espérait positive pour ce projet. 

« L’étude est claire : le projet de pont sur le Saguenay est positif sur les plans environnemental, économique et social », déclare Yves Montigny sur Facebook.

« La prochaine étape, c’est de le réaliser. Pour y arriver, je suis convaincu que la voie à privilégier est un partenariat public-privé. Des partenaires démontrent déjà leur intérêt », écrit-il également. 

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Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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